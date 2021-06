Johnson & Johnson nu va mai vinde opiacee în SUA

Compania americană Johnson & Johnson va suspenda vânzarea de opiacee în Statele Unite în cadrul unei înţelegeri de 230 milioane de dolari cu statul New York, a anunţat sâmbătă procurorul general din New York, Letitia James, transmite AFP.



Acordul intervenit la New York scuteşte J&J de un proces în Long Island, dar grupul rămâne confruntat cu alte proceduri judiciare la scară naţională, inclusiv un proces în curs în California.

Plată eșalonată pe nouă ani





Plata celor 230 milioane de dolari va fi eşalonată pe nouă ani, a precizat procurorul într-un comunicat.



Aceşti bani vor finanţa eforturi de prevenţie, tratament şi educaţie faţă de pericolele acestor substanţe în statul New York.



'Epidemia de opiacee a făcut ravagii în nenumărate comunităţi din statul New York şi din restul ţării, lăsând milioane de persoane încă dependente de opiacee care sunt periculoase şi mortale', a adăugat procurorul.



'Johnson & Johnson a contribuit la alimentarea acestei crize, dar astăzi, se angajează să părăsească sectorul opiaceelor, nu doar la New York, ci în toată ţara', a indicat Letitia James.

Astfel, J&J nu va mai fabrica şi nu va mai vinde opiacee în SUA

Johnson & Johnson, Purdue şi alţi producători şi distribuitori farma sunt acuzaţi că i-au încurajat pe medici să prescrie în mod excesiv aceste medicamente - iniţial rezervate pacienţilor suferinzi de cancere foarte grave -, deşi ştiau că vor genera dependenţe grave.



Din 1999, în jur de 500.000 de persoane au murit de supradoze de opiacee.



Centrul pentru prevenirea şi controlul bolilor (CDC) estimează că în 2020 au murit circa 90.000 de persoane de supradoze de droguri, dintre care trei sferturi au implicat opiacee.