John McAfee spunea că este amenințat că va fi ucis. Ce tatuaj și-a făcut pe brațul drept / FOTO

Creatorul de sisteme software antivirus John McAfee a fost găsit mort în închisoare, în Spania, în contextul în care o instanţă judiciară tocmai aprobase extrădarea sa în Statele Unite, unde este acuzat de evaziune fiscală, informează cotidianul El Mundo.

Într-o postare pe Twitter din anul 2019, John McAfee își lua angajamentul că nu o să se sinucidă și își făcuse un tatuaj prin care garanta acest lucru.

„Primirea de mesaje subtile din partea oficialilor SUA care spun de fapt: "Venim după tine McAfee! Te vom ucide", m-a determinat să-mi fac un tatuaj astăzi pentru orice eventualitate. Dacă mă sinucid, să știți că nu am făcut-o. Am fost lovit. Verificați-mi brațul drept.“, scria, pe Twitter, John McAfee, în 2019. Pe brațul lui McAfee scrie „LOVIT“.

Getting subtle messages from U.S. officials saying, in effect: "We're coming for you McAfee! We're going to kill yourself". I got a tattoo today just in case. If I suicide myself, I didn't. I was whackd. Check my right arm.$WHACKD available only on https://t.co/HdSEYi9krq:) pic.twitter.com/rJ0Vi2Hpjj