John Cena, „plecăciuni” în fața Chinei după ce a spus că Taiwanul e țară

Conform BBC, actorul John Cena, care a fost luptător profesionist de wrestling, a numit Taiwanul o țară într-un videoclip promoțional pentru cel mai noi film din seria „Furios și iute”. Interviul cu Cena a generat critici uriașe din China, fiindcă țara consideră că Taiwanul face parte in teritoriul său, în ciuda faptului că Taiwanul este autonom.

Cena a postat acum un mesaj video pe rețelele de socializare în care vorbește în chineză și în care spune că îi pare rău pentru „greșeală”. „Iubesc și respect China și chinezii. Îmi pare foarte, foarte rău pentru greșeala mea. Îmi cer scuze, îmi cer scuze, îmi pare foarte rău”, a transmis Cena, după incident.

Controversele au apărut când Cena a spus că Taiwan va fi prima „țară” unde filmul „Furios și iute 9” va putea fi urmărit în cinematografe, a spus el într-un interviu cu televiziunea taiwaneză TVBS. Interviul a fost în chineză. Taiwanul este un stat insular autonom față de China. Beijingul nu este de acord cu sugestia că Taiwanul este un stat independent. Fostul secretar de stat american Mike Pompeo a fost supărat de gest și a spus că John Cena a făcut plecăciuni în fața Partidului Comunist Chinez.

Yeah, John, you were correct. On your bowing to the Chinese Communist Party... I don’t see you!



We must stand with Taiwan and for freedom.https://t.co/e5mqrmz47p