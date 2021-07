Joe Biden le cere americanilor vaccinaţi să poarte mască. "Vara de libertate" a durat doar două luni

"Sper ca toţi americanii care trăiesc în zone cu grad mare de transmitere a coronavirusului să poarte iar masca în spaţiile închise şi să respecte recomandările CDC. Eu sigur voi face asta când voi călători în acele zone", a declarat Joe Biden, conform cnbc.com.

CDC (Centrul pentru Combaterea şi Controlul Bolilor) a recomandat ca şi persoanele vaccinate cu ambele doze împotriva COVID-19 să poarte masca în spaţiile închise, după ce mai multe rapoarte arată că şi cei imunizaţi pot răspândi virusul celor care nu au fost încă vaccinaţi.

"În zone cu grad mare de transmitere, CDC recomandă persoanelor vaccinate să poarte măşti în spaţii publice închise pentru a ajuta la prevenirea răspândirii variantei DELTA şi la protejarea celor din jur. Asta include şi şcolile", a transmis Rochelle Walensky, directorul CDC, pentru sursa citată. În ceea ce priveşte şcolile, măsura include "profesori, angajaţi, elevi, vizitatori, indiferent dacă au fost sau nu vaccinaţi".

Doar două luni de "libertate"

În urmă cu doar două luni, acelaşi CDC le transmitea persoanelor vaccinate cu ambele doze că nu mai sunt obligate să poarte mască în spaţii închise. La acel moment, şi reprezentanţii Casei Albe anunţau "o vară de libertate".

Cu toate astea, din cauza faptului că varianta DELTA a devenit dominantă şi în SUA, lucru care a dus la o creştere alarmantă a numărului de infecţii în întreaga ţară, administraţia Biden a revenit asupra deciziei.

În ultima săptămână, 57.000 de americani s-au infectat, în medie, în fiecare zi cu COVID-19, o creştere cu 65 % faţă de săptămâna anterioară. La începutul lunii iulie, spre exemplu, media zilnică era de 12.000 de infectări.

Joe Biden îi incurajează pe americani să se vaccineze. "Am trăi într-o lume diferită"

"Anunţul de azi arată totodată şi faptul că cea mai importantă protecţie pe care o avem în faţa variantei DELTA este vaccinul. Deşi cei mai mulţi americani sunt deja vaccinaţi, sunt încă mulţi care nu au făcut asta. Avem o creştere a numărului de vaccinări în ultima perioadă, dar putem să ne mişcăm mai bine", a mai precizat preşedintele SUA.

Întrebat dacă va impune vaccinarea angajaţilor federali, Biden a spus că "acest lucru este luat în considerare", spunând că persoanele nevaccinate contribuie la continuarea pandemiei. "Dacă acei 100 de milioane de oameni s-ar vaccina, am trăi într-o lume diferită. Vaccinaţi-vă!", a conchis Biden.