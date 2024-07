Joe Biden, declarații după tentativa de asasinare a lui Donald Trump (VIDEO)

"Ne rugăm pentru el"

"Am discutat cu Donald Trump. Sunt recunoscător că se recuperează, că este bine. Am avut o discuţie bună. Eu şi soţia mea ne rugăm pentru el şi familia lui. De asemenea, transmitem condoleanţe familiei victimei ucise. Era tată, încerca să îşi protejeze familia de gloanţele trase şi şi-a pierdut viaţa. Ne rugăm pentru recuperarea rapidă a celor răniţi. Suntem recunoscători forţelor de ordine care şi-au riscat vieţile.

Aşa cum am spus şi aseară, nu este loc în SUA pentru acest tip de violenţă sau pentru orice tip de violență. Tentativa de asasinat este contrară a tot ceea ce noi susţinem, ca naţiune. Nu asta este America! Unitatea este un scop iluzoriu şi nimic nu este mai important în acest moment. Dacă nu sunteţi de acord, nu se va schimba asta", a spus Joe Biden.

Ce măsuri vor fi luate

"Eu și vicepreşedintele Harris tocmai ne întoarcem din situation room, alături de echipa noastră de securitate. Am discutat cu directorii de la Homeland Security, de la FBI, cu procurorul general, cu şeful Secret Service şi vom continua să discutăm. FBI conduce investigaţia care este totuşi la început. Deîndată ce vom avea informaţii despre motivul atacatorului, vom transmite. Vă rog să nu faceţi presupuneri în legătură cu afilierile legate de această anchetă. Toată lumea îşi face treaba şi le-am cerut celor de la FBI să lucreze rapid în această anchetă. Vor avea parte de orice resursă au nevoie.

Pe măsură ce această investigaţie va continua, iată ce vom face... În primul rând, Donald Trump este fost preşedinte, este nominalizat de Partidul Republican, are deja parte de securitate la nivel înalt. Le-am cerut celor de la Secret Service să îi asigure orice măsură are nevoie. În al doilea rând, am cerut revizuirea măsurile de securitate pentru evenimentul Partidului Republican care va începe mâine. De asemenea, am cerut o verificare cu privire la ceea ce s-a întâmplat, din punct de vedere al securităţii, la evenimentul de ieri, din Pensilvannya. De asemenea, trebuie să fim uniți, ca națiune", a mai spus președintele SUA.

