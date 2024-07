Update/ Reacţii internaţionale după tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump

Update: Premierul României, Marcel Ciolacu, a transmis un mesaj după atacul asupra lui Donald Trump.

"Îi doresc recuperare rapidă preşedintelui Donald Trump şi victimelor acestui atac. Indiferent de diferendele politice sau ideologice, violenţa nu este niciodată justificată sau acceptabilă", a scris Marcel Ciolacu pe X.

Update: Sunt şocat de atacul asupra fostului preşedinte SUA Donald Trump la mitingul din Pennsylvania. Asemenea violenţe nu au justificare şi nu îşi au locul nicăieri în lume. Niciodată nu trebuie să câştige violenţa. Sunt uşurat să aflu că Donald Trump este acum în siguranţă şi îi urez o recuperare rapidă. Îmi prezint condoleanţele către familia şi apropiaţii victimei ucise.

Sper ca America să fie mai puternică după acest atac", a scris preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pe X.

Prima declaraţie a lui Donald Trump după tentativa de asasinat

"Vreau să mulţumesc Serviciului Secret al Statelor Unite, dar şi tuturor poliţiştilor de la eveniment, pentru răspunsul rapid la atacul armat care a avut loc în Butler, Pennsylvania. Cel mai important, vreau să îmi ofer condoleanţele familiei persoanei care a fost ucisă. Este incredibil că aşa ceva se poate întâmpla în ţara noastră. Nu se ştie încă nimic despre atacator, care e mort.

Eu am fost împuşcat cu un glonţ care mi-a atins zona superioară a urechii drepte. Am ştiut imediat că ceva e în neregulă, pentru că am auzit un şuierat, apoi focuri de armă, şi imediat după am simţit cum glonţul mi-a străpuns pielea. Am sângerat mult, aşa că atunci mi-am dat seama ce s-a întâmplat. Dumnezeu să binecuvânteze America", a scris Donald Trump pe Truth Social.

Joe Biden şi Kamala Harris au reacţionat imediat

"Am fost informat despre atacul de la mitingul lui Donald Trump din Pennsylvania. Sunt fericit să aud că e în siguranţă şi că se simte bine. Mă rog pentru el şi pentru familia lui, dar şi pentru toţi cei care au fost la miting. Aşteptăm mai multe informaţii. Eu şi Jill le mulţumim celor din Serviciul Secret care l-au protejat. Nu există loc pentru asemenea violenţe în SUA. Trebuie să ne unim ca naţiune pentru a le condamna", a transmis Joe Biden.

Şi Kamala Harris, vicepreşedintele SUA, a avut un mesaj.

"Am fost informată cu privire la atacul asupra fostului preşedinte Donald Trump, la mitingul din Pennsylvania. Eu şi Doug suntem uşuraţi că nu a fost rănit grav. Ne rugăm pentru el, pentru familia lui, şi pentru toţi cei care au fost răniţi sau afectaţi de acest atac fără sens. Suntem recunoscători celor din Serviciul Secret, celor care au ajuns primii la faţa locului dar şi autorităţilor locale care au acţionat imediat.

Violenţe de acest tip nu au voie să aibă loc în ţara noastră. Trebuie să condamnăm acest act îngrozitor şi să ne asigurăm că nu va duce la şi mai multă violenţă", a transmis aceasta.

Mike Johnson, liderul republicanilor din Camera Reprezentanţilor, spune că "le mulţumim forţelor de ordine care au răspuns la acest atac. Am fost informat de ce s-a întâmplat şi urmăresc ce se întâmplă în continuare. Acest act îngrozitor de violenţă politică la un miting paşnic nu trebuie să aibă loc în ţara noastră şi ar trebui condamnat în unanimitate".

Reacţii la nivel internaţional

Antonio Guterres, secretarul general al ONU, "condamnă fără echivoc acest act de violenţă politică şi îi transmite preşedintelui Trump o recuperare rapidă", conform unui comunicat de presă.

Premierul britanic Keir Starmer a reacţionat şi el pe X (fosta Twitter).

"Sunt şocat de scenele de la mitingul lui Donald Trump. Îi transmit lui şi familiei lui cele mai bune gânduri. Violenţa politică de orice formă nu are loc în societăţile noastre. Gândurile mele se îndreaptă către victimele acestui atac", a scris Keir Starmer.

"Sunt îngrozit de atacul armat asupra fostului preşedinte Trump. Nu poate fi spus suficient, violenţa politică este inacceptabilă. Gândurile mele merg către Donald trump, către cei de la eveniment şi către toţi americanii", a transmis şi Justin Trudeau, premierul canadian.

Un alt aliat al SUA, premierul Japoniei Fumio Kishida, spune că "trebuie să stăm fermi împotriva oricărui tip de violenţă care provoacă democraţia. Mă rog pentru recuperarea rapidă a lui Donald Trump".

