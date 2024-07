Explicație video. Cum s-a produs tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump

Cel care a deschis focul la mitingul fostului președinte Donald Trump a fost împușcat mortal de un lunetist al Serviciului Secret al Statelor Unite. O persoană a fost ucisă și alte două au fost grav rănite, precizează Serviciul Secret.

Două surse din cadrul forțelor de ordine au declarat pentru CBS News că Suspectul a fost împușcat și ucis de un membru al unei echipe de counter-assault a Secret Service.

Atacatorul se afla la aproximativ 200 de metri de scena pe care se află Donald Trump. Acesta se afla pe o structură metalică, despre care se crede că era o magazie, conform celor două surse.

Video cu atacatorul:

Sursele citate au mai precizat că arma pe care a folosit-o era de tip AR.

Mai multe focuri de armă au răsunat în timp ce Trump vorbea pe scenă, în jurul orei locale 18:15. O înregistrare video îl arată pe fostul președinte atingându-și imediat urechea și apoi ghemuindu-se la pământ, agenții Secret Service grăbindu-se spre scenă.

Explicație pe imagini din satelit a atacului:

Captură de ecran / Foto: Digi24

Puțin sânge putea fi văzut pe fața să în timp ce se ridica pumnul spre mulțime pentru a arăta că este în viaţă. El a fost dus de urgență la coloană sa de mașini, iar Secret Service a confirmat ulterior că este în siguranță.

Video cu lunetiștii din momentul în care se deschide focul:

JUST IN: New footage shows sn*per appearing to notice the suspect just milliseconds before the man sh*t at Trump.



The sn*per could be seen looking up in what appeared to be shock the moment the first bullet rang out.



The suspect, who was on top of a structure, was then quickly… pic.twitter.com/zsKnu3zP5m