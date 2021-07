JO 2020: Medaliata cu aur la skateboard are doar 13 ani. Cine este cea mai tânără olimpică din istorie

Potrivit BBC, nici celelalte concurente de pe podium nu sunt prea în vârstă. Locul al doilea a fost ocupat de brazilianca Rayssa Leal, în vârstă de 13 ani, în timp ce bronzul olimpic a fost primit de nipona Funa Nakayama, în vârstă de 16 ani. Cu o vârstă medie de 14 ani și 191 de zile, cele trei sportive au făcut istorie, stabilind cel mai tânăr podium vreodată la Jocurile Olimpice.

Totuși, Nishiya nu este cea mai tânără campioană olimpică din toate timpurile. Acest titlu îi aparține lui Marjorie Gestring, care a câștigat aurul la trambulină la Jocurile Olimpice de la Berlin, în 1936, la 13 ani și 267 de zile. Astfel, japoneza este „mai bătrână” cu 63 de zile decât Gestring. Japonia a reușit să cucerească aurul și la proba de skateboard masculin, prin Yuto Horigome.

Chiar dacă s-a încurcat și nu a reușit să aterizeze primele două scheme, tânăra niponă a executat perfect ultimele trei cascadorii și a înregistrat un scor de 15,26, întrecând-o pe brazilianca ce obținuse un scor de 14,64. Leal a reușit argintul olimpic, dar dacă obținea aurul devenea cea mai tânără campioană olimpică din istorie, la 13 ani și 203 zile.

Women’s Olympic #skateboarding street podium:



???????? Nishiya Momiji: 13 years old

???????? Rayssa Leal: 13 years old

???????? Nakayama Funa: 16 years old



