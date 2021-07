Jeff Bezos pleacă în spaţiu. Blue Origin lansează prima misiune turistică

Blue Origin lansează marţi prima sa misiune cu echipaj, în scop turistic, între care se va afla fondatorul său, miliardarul Jeff Bezos, şi alţi trei pasageri. Aceştia vor merge în spaţiul suborbital şi înapoi. Jeff Bezos va zbura deasupra liniei Karman care marchează altitudinea de 100 kilometri faţă de adâncimea mării. Racheta şi capsula miliardarului sunt pregătite şi au trecut cu brio toate testele preliminare lansării, scrie Mediafax.

„Am efectuat un test al sistemului de evadare în care am arătat cum poate evada capsula în cazul unei anomalii la decolarea rachetei. Misiunea M6 a fost despre testarea acestui lucru în cele mai grele condiţii. Am aprins motorul în zbor şi am arătat că putem recupera caspula în siguranţă”, a afirmat Gary Lay, designer New Shepard.

Altitudinea la care va ajunge capsula New Shepard este de 105 kilometri, trecând astfel peste linia Karman, aflată la 100 kilometri.

Cine face parte din echipaj

Echipajul capsulei va fi format din patru persoane: Jeff Bezos, fratele său, Mark, pensionara de 82 de ani Wally Funk şi Oliver, tânărul de 18 ani care l-a înlocuit pe câştigătorul anonim al licitaţiei de 28 de milioane de dolari.

Pe lângă fratele lui Jeff Bezos, Mark, în capsula New Shepard se vor afla Wally Funk, prima femeie inspector al Agenţiei Federale Aeriene, acum o „tânără pensionară” de 82 de ani şi Oliver Daemen, cel mai tânăr om care va zbura în spaţiu. Acesta are 18 ani şi a obţinut locul alături de Bezos în urma retragerii misterioase a câştigătorului licitaţiei pentru un loc în rachetă.

„Mulţumesc foarte mult oamenilor de la Blue Origin pentru că au făcut asta posibil şi pentru că au realizat naveta New Shepard. Mulţumesc!”, a spus Oliover Daemen.

Unde începe spaţiul

Există o dezbatere în curs cu privire la locul în care începe de fapt spaţiul. O delimitare comună este Linia Kármán, o graniţă imaginară situată la 62 de mile sau 100 km deasupra nivelului mării.

„În esenţă, odată ce această linie de 100 km este traversată, atmosfera devine prea subţire pentru a oferi suficientă portanţă pentru ca aeronavele normale să poată menţine zborul", a declarat Raman Prinja, şeful Departamentului de Fizică şi Astronomie al Universităţii din Londra.

Dar unii universitari, guverne şi directori oferă altitudini variate atunci când li se cere să definească unde se termină atmosfera Pământului şi unde începe spaţiul. Câteva companii de călătorie spaţială s-au lăudat că merg la „marginea” spaţiului, chiar dacă zboară mult sub Linia Kármán.

Între timp, NASA spune că spaţiul începe la doar 50 de mile în sus, ceea ce înseamnă că oricine trece deasupra este un astronaut în ochii guvernului SUA.

Miliardarul Richard Branson a devenit duminică, 11 iulie, primul turist în Spaţiu. Aparatul de zbor Unity al companiei Virgin Galactic deţinută de Branson a reuşit să atingă altitudinea de 86 km.

Petiţie ca Jeff Bezos să rămână în spaţiu

Aproape o sută de mii de oameni din întreaga lume îşi doresc ca fondatorul Amazon, Jeff Bezos, să nu revină pe Pământ după călătoria lui în spaţiu. Ei au semnat două petiţii în acest sens, iar cea mai populară dintre ele este intitulată „Nu-i permite lui Jeff Bezos să se întoarcă pe Pământ”.

În descrierile petițiilor este scris că miliardarii nu ar trebui să existe şi că Bezos este un stăpân rău care îşi doreşte să domine întreaga omenire.