Japonia, lovită de cel mai puternic taifun din 2024, cu rafale de 250 km/oră: Un milion de oameni evacuați - Video

Este vorba despre taifunul Shanshan, care a depășit rafale de vânt de 250 de km/oră și a făcut trei victime, dar şi numeroase pagube, scrie BBC. În fața unei asemenea situaţii, autorităţile din Japonia au emis cea mai înaltă "alertă specială" pentru vânturi violente, ploi abundente şi valuri de inundaţii.

Imagini difuzate de postul public de televiziune NHK prezentau geamuri sparte, copaci dezrădăcinaţi și pereţi dărâmaţi în oraşul Miyazaki din sudul Kyushu, precum și obiecte împrăştiate pe stradă. Mai mult, autoritățile au îndemnat peste 1 milion de cetățeni din sudul Japoniei să evacueze zona, scrie CNN.

"Vă rugăm să manifestaţi vigilenţă maximă faţă de riscul de furtuni violente, valuri şi maree înalte în Kagoshima, precum şi alunecări de teren şi inundaţii în zonele joase şi revărsări de râuri în sudul Kyushu", a transmis joi dimineaţă serviciul meteorologic. Apoi, în următoarele câteva zile, se aşteaptă ca furtuna să lovească regiunile centrale şi estice, inclusiv de capitala Tokyo, în jurul acestui sfârșit de săptămână, a declarat agenţia meteorologică.

Video

????????????????️Japan is getting hit with the strongest typhoon to hit Japan and the island of Kyushu????????⚡️???? pic.twitter.com/kyp5rAcKuG