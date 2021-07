Iulian Bulai de la USR, UNIC în politică. Nu mai are nevoie de statuie postum

Invitat la emisiunea 'România 9' de la TVR, jurnalistul Val Vâlcu a avut o intervenţie legată de parlamentarul USR PLUS Iulian Bulai, în contextul unei discuţii între moderatorul Ionuţ Cristache şi Florian Bichir despre faptul că politica actuală nu mai generează figuri noi care să se impună în această perioadă.

„Cum nu generează? Dar Bulai cine este? (n.r. – deputatul USR PLUS Iulian Bulai) a intervenit Val Vâlcu. Bulai e unul care a fost statuie înainte de a deveni politician. Deci nu mai are nevoie să devină statuie la bătrâneţe sau postum”, a punctat Val Vâlcu, trimitere la vremea în care Iulian Bulai făcea pe statuia vivantă în străinătate, în Oslo.

Ce a povestit Iulian Bulai despre acel moment:

Iulian Bulai, deputat USR PLUS, a povestit cum de a ajuns să facă pe statuia în Oslo şi ce l-a împins să presteze această activitate. Parlamentarul a spus că avea nevoie de bani pentru a-şi continua studiile.

„Între 2003 şi 2007 am călătorit în Scandinavia în fiecare vară. Făceam baloane pe stradă. Aşa reuşeam să îmi cumpăr cărţi şi să îmi susţin călătoriile prin Europa. În 2008 am fost admis la o şcoală de arte privată în Oslo. Eram admis fără să am posibilitatea de a putea să plătesc taxa şcolară de aproximativ 10.000 de euro pe an. Pentru că am fost înzestrat cu darul sculpturii, mi-am confecţionat mască şi un costum impecabil înfăţişându-l pe Henrik Ibsen şi în cursul a două luni de ‚performance’ pe stradă am reuşit să adun aceşti bani plus banii de care aveam nevoie pentru întreţinere”.

Iulian Bulai a publicat o poză din perioada în care împletea baloane pentru copii

Deputatul USR PLUS Iulian Bulai a publicat o fotografie din colecţia personală, de 1 iunie.

"La mulți ani tuturor copiilor! Poza e din vara lui 2005. Eram adolescent și făceam bani împletind baloane.

Din banii câștigați cumpăram multe cărți, călătoream în toată Europa, sau o ajutam pe mama mea. Mulțumesc, copilărie! Mulțumesc, adolescență!

Aveam tot ochelari rotunzi", a scris Iulian Bulai pe Facebook.

Iată şi fotografia: