Israelul exclude propunerea de încetare a focului dintre SUA și Franța, spunând că "nu va exista încetare a focului în nord"

Într-un mesaj postat pe rețelele sociale, Katz a declarat: „Nu va exista nicio încetare a focului în nord. Vom continua să luptăm împotriva organizației teroriste Hezbollah cu toată forța noastră până la victorie și întoarcerea în siguranță a locuitorilor din nord în casele lor.”

Biroul lui Benjamin Netanyahu a părut, de asemenea, să respingă propunerea, spunând: „Știrea despre o încetare a focului – nu este adevărată. Aceasta este o propunere americano-franceză, la care prim-ministrul nici măcar nu a răspuns.”

Biroul lui Netanyahu a declarat, în schimb, că „prim-ministrul a instruit IDF să continue lupta cu toată forța.” Peste 600 de persoane au fost ucise și mii rănite în Liban de când Israelul a început o campanie intensă de bombardamente luni.

Aproximativ 60.000 de israelieni și-au părăsit casele din nordul Israelului din cauza luptei continue între Israel, Hezbollah și alte forțe anti-israeliene cu baze în Liban. Pe partea libaneză a liniei albastre trasate de ONU, care separă cele două țări, zeci de mii de libanezi au fost, de asemenea, strămutați intern.

Anterior, ministrul israelian de finanțe de extremă dreapta, care a descris misiunea vieții sale ca fiind împiedicarea creării unui stat palestinian, a respins, de asemenea, ideea unei încetări a focului. Bezalel Smotrich a spus: „Campania din nord ar trebui să se încheie cu un singur scenariu – zdrobirea Hezbollah.”

SUA și Franța au cerut o încetare temporară a focului pentru a face loc unor negocieri mai ample

Armata israeliană a susținut că peste noapte a lovit „aproximativ 75 de ținte teroriste aparținând organizației teroriste Hezbollah” în Beqaa și în sudul Libanului. Autoritățile libaneze au raportat că cel puțin patru persoane au fost ucise în această dimineață și că 23 de sirieni, majoritatea femei și copii, au fost uciși de un atac israelian în Younine, Liban, în timpul nopții.

SUA și Franța au cerut o încetare temporară a focului pentru a face loc unor negocieri mai ample. Declarația comună emisă de președintele american Joe Biden și omologul său francez Emmanuel Macron spunea: „Este timpul pentru o soluționare a situației la granița Israel-Liban care să aducă siguranța și securitatea, permițând civililor să se întoarcă la casele lor. Schimbul de focuri din 7 octombrie și, în special, în ultimele două săptămâni, pot declanșa un conflict mult mai amplu și dăunează civililor.”

"Am efectuat câteva sute de lovituri în Liban astăzi. În ultimele trei zile, am lovit peste 2.000 de ţinte teroriste" ale Hezbollah în ţară, a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă, purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, contraamiralul Daniel Hagarim, conform The Guardian.

Armata israeliană a declarat, de asemenea, miercuri că a lovit 60 de ţinte ale serviciilor de informaţii ale grupării Hezbollah în Liban, de unde mişcarea islamistă lansează rachete asupra teritoriului israelian, notează AFP şi Reuters.



"Avioanele de luptă au lovit 60 de ţinte teroriste aparţinând direcţiei de informaţii a Hezbollah", a spus armata israeliană într-un comunicat, adăugând că a "distrus instrumente de colectare a informaţiilor, centre de comandă şi alte infrastructuri folosite de inamic", conform Agerpres.

The Jerusalem Post a raportat anterior că liderii comunităților din nordul Israelului sunt nemulțumiți de perspectiva unei încetări a focului, cu un președinte al unui consiliu regional declarând: „Există un timp pentru negocieri, acesta nu este momentul. Acesta este un moment pentru război.” Vezi toată știrea aici!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News