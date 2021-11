Israel pregătește vaccinarea cu a patra doză: Este doar o chestiune de timp

Directorul general al Ministerului Sănătății din Israel, profesorul Nachman Ash, a declarat duminică că israelienii vor trebui să primească o a patra doză de vaccin COVID-19 cândva în viitor, pe măsură ce nivelurile de anticorpi scad.

"Este probabil o chestiune de timp, iar întrebarea este cât timp. Dacă [protecția vaccinului] durează un an, am fi încântați... În orice caz, probabil că nu va dura mulți ani, chiar și cu injecția de rapel, și va trebui să continuăm să ne vaccinăm din când în când. Sper să fie un an sau mai mult", a declarat acesta într-un briefing de presă.

Ministerul a raportat sâmbătă seara că valoarea R a coronavirusului din Israel, care indică câți oameni în medie sunt infectați un singur purtător de virus, a depășit 1 pentru prima dată în câteva luni. Numărul de reproducere a virusului, sau valoarea R, a ajuns la 1,02, ceea ce indică faptul că pandemia ar putea reveni în Israel după săptămâni de declin constant.

Profesorul Ash a mai spus că țara ar putea fi nevoită să reintroducă unele dintre măsurile de sănătate care au fost ridicate recent pe fondul reapariției alarmante a cazurilor de coronavirus. Cu toate acestea, el a remarcat că nu există niciun motiv de panică.

Premierul a dat asigurări că nu vor fi reimpuse măsuri în timpul iernii

Prim-ministrul Naftali Bennett a declarat duminică că guvernul său nu intenționează să reimpună orice restricții de sănătate în timpul iernii, în ciuda semnelor de creștere a morbidității coronavirusului.

Potrivit lui Bennett, cele mai multe cazuri noi sunt raportate în rândul copiilor care nu sunt încă eligibili să se vaccineze împotriva agentului patogen, ceea ce indică faptul că „Israelul se poate confrunta cu un „mini-val” centrat în jurul copiilor”.

De asemenea, el a cerut celor aproape un milion de israelieni eligibili, care nu au primit încă vaccinul de rapel, să facă acest lucru.

Premierul a mai spus că Israelul lucrează pentru a procura tratamente pentru COVID-19, cum ar fi pastilele antivirale Merck și Pfizer, dar a menționat că preferă să prevină boala decât să o trateze.

Israelul a devenit prima țară din lume care a oferit cetățenilor săi o a treia doză de de vaccin, în august, după ce a experimentat un focar record de coronavirus, potrivit YNetNews.