Israel poate ”provoca pagube enorme” în Liban, în cazul unui război, avertizează ministrul israelian al Apărării

Ministrul Apărării din Israel, Yoav Gallant, a lansat un avertisment cu privire la temerile unei posibile extinderi a conflictului din Orientul Mijlociu și susține că deși țara sa nu își dorește un război împotiva Hezbollah în Liban, poate ”provoca pagube enorme” acestei țări, notează AFP, scrie Agerpres.

”Nu dorim război, dar ne pregătim pentru orice scenariu”, a declarat el presei la sfârșitul unei vizite de câteva zile la Washington, adăugând că ”Hezbollah înțelege foarte bine că putem provoca pagube enorme Libanului dacă este lansat un război”.

