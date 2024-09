Israel, noi lovituri împotriva Hezbollah. Vizat este sudul Libanului

IDF, armata israeliană, a declarat că a lansat joi seara noi atacuri aeriene împotriva grupării libaneze Hezbollah în sudul Libanului, după ce înalți oficiali au respins un apel la o încetare a focului pentru 21 de zile adresat în special de Statele Unite și Franța, relatează AFP.



Armata israeliană ”efectuează în prezent lovituri asupra unor ținte teroriste ale Hezbollah în sudul Libanului”, a indicat armata într-un comunicat.



Ministrul de externe israelian, Israel Katz, a afirmat joi că nu va exista o încetare a focului cu mișcarea Hezbollah din Liban, după anunțarea unei propuneri franco-americane în acest sens, notează AFP.



”Nu va fi o încetare a focului în nord. Vom continua să luptăm împotriva organizației teroriste Hezbollah cu toate forțele noastre până la victorie și până la întoarcerea în deplină securitate a locuitorilor din nord la căminele lor”, a declarat Katz pe rețeaua X.

Another 45 rockets were just launched into northern Israel.



This is why we are operating against Hezbollah. Israelis all over the country have been running into bomb shelters for 11 months.