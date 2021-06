Invitatul aceste ediții este profesorul Răzvan Munteanu, expert în relații internaționale și președintele think tank-ului Chamber of Excellence in International Affairs (CEIA), expert în relații politice și autorul volumului „Impactul Primăverii Arabe asupra dinamicii relațiilor de putere în Orientul Mijlociu”.

Emisiunea poate fi urmărită începând cu ora 11:00.

În cadrul acestei ediții expertul Răzvan Muteanu va analiza Orientul în contextul alegerilor din Iran. Va fi abordat, atât subiectul SUA și pivotării din Orient și Europa spre Indo-Pacific, dar și incidentul din Marea Neagră între Rusia și un distrugător britanic.

Amintim că ultraconservatorul Seyyed Ebrahim Rais al-Sadati a câştigat alegerile prezidenţiale desfăşurate vineri în Iran din primul tur de scrutin cu peste 62% din voturi.

Emisiunea „Pe Plan Extern”, de la DC News TV, în care invitat este Răzvan Munteanu, poate fi urmărită în direct, vineri, 25 iunie 2021, începând cu ora 11:00.

Analiza va fi difuzată pe DC News TV, pe pagina de Facebook DC News, dar și direct pe site, pe www.DCNews.ro.