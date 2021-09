Iranul ia măsuri împotriva Statului Islamic. Nu va permite instalarea jihadiștilor la granița cu Afganistan

Iranul nu va permite grupării jihadiste Statul Islamic (SI) să se instaleze la frontiera sa cu Afganistanului, a avertizat sâmbătă preşedintele iranian Ebrahim Raisi, relatează AFP, citat de Agerpres.



"Nu tolerăm ca organizaţii teroriste şi SI să se instaleze în apropierea frontierei noastre", a declarat el în cadrul unei alocuţiuni transmise de televiziunea oficială iraniană. "Prezenţa SI în Afganistan este periculoasă nu numai pentru Afganistan, ci şi pentru regiune", a adăugat Ebrahim Raisi, care tocmai a încheiat o vizită oficială în Tadjikistan, unde au avut loc întâlniri între ţările aliate Rusiei şi Chinei, pentru a discuta despre revenirea la putere a talibanilor, care provoacă îngrijorare în Asia centrală.

Talibanii au preluat puterea la Kabul pe 15 august după o campanie militară expeditivă, profitând de vidul lăsat de trupele americane şi de prăbuşirea armatei afgane.



Republica islamică Iran are o frontieră de peste 900 km cu Afganistanul şi a întreţinut relaţii conflictuale cu talibanii în timpul regimului lor din Emiratul islamic al Afganistanului (1996-2001), pe care Teheranul nu l-a recunoscut niciodată.

Iranul şiit a părut totuşi să schiţeze o apropiere de gruparea islamistă sunită de mai multe luni în numele pragmatismului, estimând că talibanii ar trebui "să facă parte din viitoarea" soluţie în Afganistan. Aceştia au format un guvern format numai din talibani şi care aparţin aproape toţi etniei paştune.



"Un guvern aparţinând unui singur grup etnic sau politic nu poate rezolva problemele Afganistanului", a declarat Raisi sâmbătă, făcând apel la formarea unui guvern incluziv cu participarea tuturor afganilor.

Talibanii distrug monumentele istorice din Afganistan. O cetate construită în urmă cu aproximativ 1.000 de ani, care este și în patrimoniul UNESCO, a fost dărâmată, scrie Realitatea.net. Imaginile, care au devenit virale, surprind cum un utilaj demolează ruinele fortului .

Potrivit unei agenții de presă, talibanii vor să construiască în locul ei o școală religioasă. Extremiștii islamiști au distrus zeci de monumente istorice, printre acestea aflându-se cele mai înalte statui din lume care îl reprezintă pe Budha. Vestigiile au rezistat 1.500 de ani până când talibanii le-au distrus.

The Taliban have begun demolishing the former Greshk History Fort of Helmand. The fort is about 200 years old.#Afghanistan #Talibans pic.twitter.com/GWNjxUjHon