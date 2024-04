Iranul declară oficial că nu dorește un război cu Israelul iar „problema e încheiată” după atacul masiv de ieri. Teheranul așteaptă răspunsul Israelului

În timpul atacului Iranul a cerut SUA și altor state să „stea departe” și să nu se implice în conflict. Drone au fost însă doborâte atât de aviația militară americană, cât și de cea britanică.

Atacul a fost unul oarecum previzibil mai ales în contextul în care dronele și rachetele lansate au ajuns abia după câteva ore, fiind monitorizate atent. IDF se aștepta ca Iranul să atace după ce israelienii au eliminat mai mulți înalți lideri ai Gardienilor Revoluției într-un atac asupra unei clădiri consulare iraniene în Siria.

Misiunea iraniană la ONU a transmis într-un mesaj postat pe platforma X (fostă Twitter) că atacul Iranului a fost doar un răspuns la atacul din Siria iar din perspectiva Teheranului „povestea e încheiată”.

Cu alte cuvinte, Iranul transmite că nu dorește un război cu Israelul, război pe care nu are capacitatea să-l susțină din punct de vedere militar fără ajutor.

Nu în ultimul rând trebuie subliniat că Israelul deține arme nucleare, deși oficialii israelieni nu au recunoscut niciodată acest lucru.

„Problema poate fi considerată încheiată. Cu toate acestea, în cazul în care regimul israelian ar face o altă greșeală, răspunsul Iranului va fi considerabil mai sever. Este un conflict între Iran și regimul israeliani, conflict de care SUA trebuie să stea departe”, a transmis misiunea iraniană la ONU.

Conducted on the strength of Article 51 of the UN Charter pertaining to legitimate defense, Iran’s military action was in response to the Zionist regime’s aggression against our diplomatic premises in Damascus. The matter can be deemed concluded. However, should the Israeli…