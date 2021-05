ÎPS Teodosie, după criticile Patriarhului Daniel: Doar Dumnezeu poate să mă sancţioneze, doar de El mă tem. Nu îmi doresc să fiu patriarh

Conducerea BOR i-ar fi respins cererea Arhiepiscopul Tomisului, ÎPS Teodosie, de a fi avansat la rang de mitropolit. Scrisoarea semnată de Patriarhul Daniel face mai multe critici și acuzații la adresa lui ÎPS Teodosie. Arhiepiscopia Tomisului e acuzată că sfidează recomandările și dispozițiile Patriarhiei Române, încalcă normele statutare, cele regulamentare și hotărârile Sfântului Sinod, creează discuții aprinse în media, provocatoare, care afectează imaginea BOR, având o atitudine provocatoare. În plus, nici n-ar plăti facturile.

ÎPS Teodosie a avut o primă replică la criticile ce i-au fost aduse.

”Am reacționat cu rugăciune. Știu că Dumnezeu este Adevărul suprem și ne va ajuta să punem Adevărul în lumină. Am făcut astăzi referire la Sfinții Împărați Constantin și Elena. Ei au dorit să descopere crucea, cel mai important semn al creștinismului. Și noi am dorit să ne descoperim istoria, de aici de la Dobrogea, o istorie atât de obscură pe care nu o cunoșteam (...) Oameni pasionați au căutat în toate bibliotecile și arhivele din Europa, America, Africa, Asia și au descoperit vestigiile noastre risipite, ale patrimoniului Sciției Minor de odinioară, din primul mileniu, de care nu știam, doar referiri lacunare. Descoperindu-se acest tezaur, am lansat 100 de volume, cu ale Sfinților Părinți ai noștri. Am avut la Bibliotecă mulți vizitatori (...) Este un serios documentar despre cei ce vor să cerceteze.', a declarat ÎPS Teodosie.

'Veți avea cea mai frumoasă surpriză, miercuri, la Arhiepiscopie'

'Ei (n.red. de la Patriarhie) nu au studiat sinteza ce am trimis-o. Îi invităm să studieze. Dar vă invit și pe dumneavoastră (n.red presa), miercuri, la ora 12, veți avea cea mai frumoasă surpriză. Vă invităm la Arhiepiscopie, în Sala Mare. unde este destul spațiu, unde se vor lansa 100 de volume. Acestea vor lămuri și mai mult. Vor fi prezenți și istorici. Acest ținut al Dobrogei se compară cu Roma și cu marile cetăți. De ce să ascundem istoria? De ce să nu ne respectăm demnitatea noastră?! Aici este un ținut aparte! (...) Eu nu mă dezic de ce am făcut. La cereea credincioșilor am făcut și cererile pentru Mitropolie, rugăciuni și Sfânta Liturghie zilnic.' a spus ÎPS Teodosie.

'Am avut o atitudine creștină de apărare a dreptei credințe. A apăra dreapta credință nu este un lucru negativ, ci pozitiv. Iată, credincioșii m-au urmat (...) Am vorbit în numele Lui Dumnezeu, nu am vorbit de capul meu.', a mai menționat ÎPS Teodosie.

'Hotărârile Sinodului sunt interne, nu se discută în public, nu vorbim despre asta. Doar Dumnezeu poate să mă sancţioneze, doar de El mă tem. Nu îmi doresc să fiu patriarh.' a mai declarat ÎPS Teodosie.

VEZI ȘI Cum mi s-a părut ÎPS Teodosie, dincolo de imaginea distorsionată