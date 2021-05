IPS Teodosie dezminte că ar fi dat 'de șase-șapte' ori la actorie: Niciodată!

'N-am dat niciodată la actorie. Nici nu am avut timp. Eu când am terminat seminarul, în anul 1975, am dat la Teologie. Când să mai dau și la actorie? După aceea, am făcut armata.', a declarat IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului la emisiunea Dialog duhovnicesc de la Radio Dobrogea.

Amintim faptul că IPS Teodosie a venit recent cu alte precizări referitor la acuzele de plagiat aduse Școlii doctorale de teologie din cadrul Universității Ovidius din Constanța. Astfel, Arhiepiscopia Tomisului a spus următoarele:

'1. Conducătorii de doctorat nu au studenți-doctoranzi peste limita legală. Conform art.19 din Regulamentul instituțional de organizare a studiilor doctorale în cadrul Universității „Un conducător de doctorat poate îndruma la UOC maximum 20 doctoranzi, indiferent de stadiul în care se află studenţii-doctoranzi”. Actualmente, IPS Teodosie are 17 doctoranzi, iar ceilalți profesori nu depășesc limita de 20 de doctoranzi, cum eronat a fost prezentat public.

2. Referitor la invalidările prezentate public, din anul 2016 și până în prezent, IPS Teodosie, ca îndrumător, a avut invalidate un număr de opt teze de doctorat, conform deciziei întâi a CNATDCU,adică nu sunt invalidate definitiv. În această fază, CNATDCU propune diferite modificări necesare tezelor, după care tezele sunt reanalizate. Din cele opt teze, două au fost deja confirmate pozitiv și doctoranzii au primit titlul de doctor, cinci sunt în curs de modificare, urmând a fi reanalizate și doar una a fost invalidată definitiv, CNATDCU considerând că teza nu a fost modificată corespunzător.

3. Referitor la „calculatorul” invocat de IPS Teodosie, situația este următoarea: softul antiplagiat determină ce procent dintr-o teză constituie similitudine, iar ghidul de interpretare menționează că suspiciunea de plagiat începe de la un procent de 5% din teză. În cazul tezelor coordonate de către IPS Teodosie, nici una dintre teze nu a depășit procentul de 5%, altfel n-ar fi putut pleca către CNATDCU.

În concluzie, nu există nouă doctorate plagiate, sub îndrumarea IPS Teodosie, cum iarăși eronat s-a afirmat public.'

