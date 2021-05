Ionel Crișan, ucis într-o explozie în propria mașină de lux. Martor, detalii despre evenimentul nefericit

Femeia locuiește în blocul în fața căruia s-a petrecut atacul, într-un apartament de la etajul al 6-lea. Geamurile de la balcon au fost sparte.

'Am văzut cu ochii mei tragedia. Am crezut că se dărâmă blocul. Am fugit repede la geam, unde mașina era în flăcări. Am sunat la 112. Două geamuri de la balcon au fost sparte în urma exploziei, dar și la vecini, la vecina mea de deasupra, de la etajul 7. Flăcările erau uriașe, cât blocul, efectiv. Am tremurat, nu știam ce să fac, cum să ajut. Mi-a fost frică să nu ia foc și mașina albastră, din apropiere. Nu a fost un accident. Nici vorbă. Am văzut cu ochii mei. Au venit pompierii și au băgat jetul cu apă sub mașină. Este ceva catastrofal. Nu am avut ce să fac. Nu am mai auzit de așa ceva. Nu l-am cunoscut pe cel implicat.', a relatat femeia, la România TV.

Amintim faptul că o explozie, urmată de un incendiu și soldată cu un deces a avut loc în parcarea unui supermarket din municipiul Arad, anunță autoritățile locale. La volan se afla Ioan Crișan, om de afaceri arădean, patronul firmei piscicole Crimatex.

Polițiștii au un cerc de suspecți, a anunțat, sâmbătă, 29 mai, purtătorul de cuvânt al Poliției Române, Georgian Drăgan. Polițiștii au ridicat imagini de pe camerele de supraveghere din zonă și au prelevat probe de la locul exploziei, a explicat Georgian Drăgan, care a precizat că anchetatorii beneficiază de sprijinul specialiștilor pirotehniști de la SRI. Urmează audieri

„Toate persoanele care ar putea avea legătură cu acest tragic eveniment vor fi audiate, vorbim aici de martori, martori oculari, care au asistat la acest tragic eveniment", a declarat Georgian Drăgan la Digi24.

În plus, el a precizat că anchetatorii au format deja un cerc de suspecți în acest caz.

„Din datele pe care le dețin în acest moment, colegii au întocmit deja un cerc de persoane bănuite în această cauză", a mai spus purtătorul de cuvânt, adăugând că sunt luate în calcul toate ipotezele.