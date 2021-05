Ion Ţiriac, mesaj clar pentru antivaccinişti: Du-te în junglă, dacă vrei libertate

„Eu aș da o lege prin care i-aș obliga pe toți să facă vaccinul. Foarte simplu! Nu refuzi, n-ai cum! Dacă refuzi dumitale să-ți faci vaccinul nu e doar treaba ta, e și treaba mea, că-mi dai mie pandemia.

Dacă ai lepră, nu te lasă nimeni să umbli pe stradă! E exact ca și cum ai avea o armă ascunsă cu care omori pe cineva. (...) E o chemare și o datorie a fiecărui cetățean, în special că e gratis. Toate treburile astea cu libertatea...păi du-te în junglă, închide-te undeva unde ai libertate, dar nu-mi da mie o boală care poate să mă ducă în groapă!”, a declarat Țiriac pentru GSP.

Ţiriac a avut COVID-19

„Eu am avut-o fără să știu (n.r - boala). După ce am descoperit-o, n-am avut nici 0,05% simptome. Având în vedere că îmi venise rândul la vaccin, având vârsta, l-am făcut imediat. Mi se spune că șapte, opt, nouă luni nu pot s-o iau, nu pot s-o dau la nimeni.

Ar fi trebuit să se facă un pașaport european, dacă tot fac teste la fiecare săptămână ca să plec într-un loc sau să plec în altul, că eu trebuie să voiajez. Nu pot să stau fix aici”, a afirmat Ion Țiriac.

Adolescenţii, vaccinaţi de la 1 iunie

„Avem o campanie de vaccinare în derulare și, de mâine, putem să vaccinăm și adolescenții. Îi încurajez pe părinți să ia cea mai bună decizie, dar trebuie să înțelegem că este nevoie de cât mai multe persoane vaccinate ca să trecem pandemia”, a spus, luni, 31 mai, premierul României, Forin Cîțu.

Afirmația premierului Florin Cîțu vine după ce, vineri, Agenţia Europeană a Medicamentului a aprobat vaccinul Pfizer pentru copiii cu vârste între 12 - 15 ani.

Potrivit coordonatorului strategiei pentru vaccinuri din cadrul EMA, Marco Cavaleri, recomandările sunt aceleași ca și pentru adulți, respectiv două doze la cel puțin trei săptămâni distanță. Datele din studii au arătat că eficiența este cel puțin la fel de bună ca și la adulți. Niciunul dintre copiii care au participat la testare și a primit vaccinul nu a făcut COVID.

VEZI Cîțu: De la 1 iunie, putem să vaccinăm și adolescenții. Îi încurajez pe părinți să ia cea mai bună decizie

Acest articol reprezintă o opinie.