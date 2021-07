Ioana Constantin: Dacă directorul CFR era de la alt partid, Barna era în Piața Victoriei

Trenul IR1991, care a acumulat multe ore de întârziere din cauza furtunilor, a ciocnirii din gara Fetești a două trenuri și căruia i s-a defectat și locomotiva, ar putea fi un subiect de film, a spus vicepremierul Dan Barna, la Digi24. În context, vicepremierul a vorbit și despre activitatea directorului CFR Călători, Ovidiu Vizante, care a afirmat într-o discuție televizată că nu el trebuie întrebat de soluții pentru călătorii blocați pe câmp, în două trenuri. Premierul Florin Cîțu i-a cerut ministrului Transporturilor, Cătălin Drulă să îl demită pe directorul CFR SA, Ovidiu Vizante, spunând că, „dacă directorul CFR ar fi lucrat la Guvern, acum era acasă”.

„A fost o replică nefericită”, a spus Dan Barna, apreciind că oamenii ar trebui judecați după fapte, nu după vorbe, iar directorul este în funcție de numai trei luni. Dan Barna a promis o evaluare a activității lui Vizante.

Ioana Constantin, declarații

„Mai este o problemă. Dubla măsură. Deci, dacă directorul era într-o altă guvernare și era un director de la PSD, PMP, de la cine vreți dumneavoastră, trebuia să plece. Domnul Barna, acum, era cu pancarte în Piața Victoriei să plece că uitați ce au nenorocit infrastructura feroviară. E a lor! În aceeași declarație, domnul Barna ne spune că o să-i facă o evaluare la șase luni. Nu am înțeles, domnul Barna are, mai nou, atribuții pe evaluările directorilor de la CFR?! Că eu tot nu știu ce atribuții au vicepremierii”, a spus Ioana Constantin, joi seară, la Realitatea Plus, la „100%”, emisiune realizată de Laurențiu Botin.

Directorul CFR, explicații după ce a spus că nu el trebuie întrebat de călătorii blocați în trenuri

Ovidiu Vizante a transmis, joi, explicații după ce a spus că nu el trebuie întrebat de soluții pentru călătorii blocați pe câmp, în două trenuri. Într-una dintre garnituri se aflau peste 30 de elevi care veneau din tabără, de la Costinești.

Directorul CFR Călători, Ovidiu Vizante, a spus că vrea să explice contextul afirmației de joi dimineață într-o discuție telefonică de la Antena 3.

„A fost un moment de lipsă de concentrare pe fondul oboselii acumulate după o noapte petrecută la serviciu, sub nicio formă nu vreau să se înțeleagă că aș fi indiferent la disconfortul pasagerilor”, a zis Vizante.

Directorul CFR Călători a dat asigurări că pasagerilor că, mai ales în situații dificile, compania a depus și depune toate eforturile pentru a depăși dificultățile survenite cât mai rapid.