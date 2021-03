Inter Milano și-a schimbat sigla. E asemănătoare cu cea din 1908 / FOTO

Astăzi, Inter Milano a dezvăluit noua siglă și a spus că se revizuiește și numele clubului. Oficialii anunțat la începutul acestui an că sigla va fi transformată și schimbarea va intra în vigoare de marți, 30 martie 2021. Ca parte a unui proiect de promovare a clubului ca „Inter Milano” pe piețele de peste mări, noua siglă se va concentra puternic pe un „I” și un „M”, în timp ce literele „F” și „C” dispar în întregime.

Noua siglă este asemănătoare cu cea din 1908, atunci când s-a înființat clubul, potrivit sempreinter.com.

I M FC Internazionale Milano.

What I M comes from what I have always been.

I M open to the whole world and rooted in one city. #IMInter pic.twitter.com/iQVzmyrE3u