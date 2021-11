Îngrijorare cu privire la consumul de droguri în România. Lazăr, întrebări pentru viitoarea guvernare

Iată ce a transmis Gigel Lazăr pe Facebook: "Strategia Nationala Antidrog 2021-2025, desi suntem in noiembrie 2021, nu a fost adoptata si bugetata si premizele de a fi adoptata sunt incerte ca si termene. Planul de Actiune 2021-2025 nu a fost adoptat si nu va fi bugetatProgramul de Interes National 2021-2025 nu a fost adoptat. Prin comparatie am cateva intrebari pentru liderii posibilei viitoare coalitii de guvernare formata din Partidul Social Democrat PSD - dl Marcel Ciolacu,dl. Vasile Sebastian Dancu, dl. Sorin Grindeanu, d-na Gabriela Firea, Partidul Naţional Liberal dl. Florin Cîţu, dl. Rares Bogdan, dl. Gheorghe Flutur, dl. Robert Sighiartau si UDMR Kelemen Hunor, Dl. Barna Tánczos.

Pe teritoriul Romaniei au fost înregistrate 1.755.179 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 1.613.583 de pacienti au fost declarați vindecati ceea ce reprezinta un procent de peste 80% vindecati, alti 5 % fiind in diferite stadii ale bolii etc, 53.400 fiind decedati. In Romania sunt oficial peste 10.7 % consumatori ocazionali de droguri (14-64 ani) ceea ce inseamna peste 1.200.000 consumatori in cifre.

Daca in cazul persoanelor ce au COVID rata de vindecare este de 92 %, in cazul persoanelor ce devin dependenti de droguri rata de vindecare este de maxim 4-5 %. Stiti cate centre de detox si tratament sunt pe teritoriul Romaniei pentru dependentii de droguri si cate locuri sunt, sau stiti cate mii de parinti alearga sa isi duca la tratament copii?

Stiti ca avem o Agentie Nationala Antidrog in cadrul Ministerul de Interne ce are ca activitate prevenirea, consilierea si tratamentul? Adica intr-un minister de forta si coercitie. Daca ati avea pe cineva apropiat dependent, l-ati duce la Interne unde sa vina ofiterul de politie ce sa va spuna sunt ofiterul x si ma ocup de tratarea copilului, varului, nepotului dvstr. Poate intelegeti cat de gresit este pozitionata Agentia intre structurile statului (unic in Europa) peste tot in statele UE, Agentia Nationala Antidrog este AGENTIE si nu o directie printr-un minister, este de sine statatoare fie ca functioneaza sub tutela Ministerelor Sanatatii, Guvernelor sau Parlamentelor statelor UE. Poate asa veti intelege si de ce parintii "nu rup " usa Internelor si prefera sa ascunda ca au copii consumatori, sa le dea bani sa cumpere droguri sa nu intre in sevraj.

Cati mor din cauza supradozelor greu de apreciat. Majoritatea fac infarc, stop cardiac etc si nu sunt testati in acest sens din lipsa de markeri la INML. Parca am fi in sens invers fata de COVID unde spunem avea cormobiditati.Noi, doar v-am expus o situatie GRAVA in societatea romaneasca ignorata de decidentii politici (ne-am intrebat de multe ori de ce politicienii fug si nu iau masuri logice, coerente ce le sunt la indemana. Le-o fi frica de ceva?).

La final va intreb pe toti liderii taguiti (sunteti decidenti si majoritatea vechi in politica), prin tacerea dvstr, ignorarea fenomenului, reticenta fata de subiect, lipsa de implicare, realizati ca in ultimii 14 ani aveti o mica parte de contributie la cresterea prevalentelor? Am plecat in 2005 de la 1,4 % consumatori si am ajuns in 2019 la 10.6 % consumatori. Care este procentul la care trebuie ajuns ca problema sa fie tratata cu multa responsabilitate? Daca veti intreba Agentia va spune 'este un trand mondial, nu ca cele doua Strategii de la momentul aderarii sunt un esec lamentabil'."