Inel de logodnă unic. Un bărbat din SUA a căutat și extras un diamant brut pentru viitoarea soție

Christian Liden, din Washington, SUA, a visat toată viață că o să extragă un diamant brut pentru a crea un inel de logodnă unic. Cu multe eforturi, și-a dus planul la final și a reușit să își impresioneze cu adevărat viitoarea soție.

Bărbatul a declarat pentru CNN că ideea de a extrage pietrele prețioase pentru un inel de logodnă i-a venit în școală, dar nu știa cum să o facă. Pe măsură ce anii au trecut, el a descoperit cât de dificil este să găsești pietre prețioase în SUA.

În 2018, pe când avea deja o relație de doi ani cu iubita sa, Desirae, un prieten de-ai săi i-a spus despre Diamond Crater State Park din Arkansas. Atunci a început să-și planifice călătoria în căutarea diamantului.

S-a uitat la videoclipuri cu experiențele altor persoane care au reușit să găsească diamante și și-a construit echipamente miniere proprii în timp ce iubita lui era la serviciu.

Pe 1 mai, cei doi prieteni au plecat în căutarea diamantului. După trei zile de căutări înverşunate, Christian Liden a găsit un diamant galben de 2,2 carate, pe care l-a raportat imediat la centrul parcului, potrivit Today.

În cele din urmă, s-a întors acasă cu diamantul. Când el și iubita lui au plecat la cules de ciuperci prin pădure, a scos diamantul și a cerut-o de soție, iar ea acceptat.

În prezent, cei doi vor să găsească pe cineva care să realizeze un inel compus din pietrele prețioase extrase de Christian Liden în călătorie.

