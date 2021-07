Indignare și revoltă în Grecia. Foca mascotă a unei insule turistice a fost ucisă cu un harpon / VIDEO+FOTO

Un exemplar de focă-călugar, un animal emblematic al insulei grecești Alonissos, pe nume Kostis, a fost ucis cu un harpon, sâmbătă. Uciderea animalului a provocat indignarea în rândul localnicilor și activiștilor pentru protecția mediului.

Potrivit paginii oficiale de internet a insulei, una dintre cele mai importante rezervaţii maritime din Europa, în această regiune a Mării Egee există „zone specifice în care pescuitul este permis pescarilor amatori”, informează AFP, citat de Agerpres.

„Din păcate, încă o dată s-a dovedit că răutatea şi prostia umană nu au limite! Am fost informaţi astăzi (sâmbătă) că tânărul exemplar de focă Kostis, care în ultimele luni devenise mascota Alonissos, a fost ucis în mod deliberat”, a anunţat ONG-ul elen MOm.

Greek NGO MOm says Kostis the "mascot seal" on the island of Alonissos has been killed by a spear-gun diver, announces plans o take legal action. #Greece https://t.co/D3HwUPO3G1 pic.twitter.com/trq2BBop1i

Exemplarul de focă „a fost executat de la distanţă cu un harpon”, a declarat într-un mesaj publicat pe Facebook organizaţia care militează pentru protejarea acestei specii pe cale de dispariţie în Marea Mediterană.

Kostis the Mediterranean monk seal is one of only around 700 monk seals left in the world. He was rehabilitated by The Hellenic Society for the Study and Protection of the Monk seal, AKA MOm, before being released back into the wild. #BluePlanetLive pic.twitter.com/TDcBnX2vlD