Indienii, aduși în tribunal de Renault-Nissan pentru că vor oprirea uzinelor

Potrivit Agerpres, societatea Renault-Nissan India și muncitorii de la uzina sa din statul Tamil Nadu, sudul Indiei, sunt implicați într-o dispută juridică, după ce muncitorii au cerut unui tribunal să oprească funcționarea uzinei din cauză că normele privind distanța socială sunt ignorate iar asigurările de sănătate oferite de companie sunt depășite de riscurile la adresa vieților lor.

În replică, potrivit documentelor juridice consultate de Reuters, Renault-Nissan a susținut în cursul audierilor că există o "necesitate stringentă" să continue activitatea de producție pentru a acoperi comenzile interne și cele la export. Producătorul auto susține că toate normele pentru lucrul în siguranță în pandemia de COVID-19 sunt respectate.

Angajații se tem pentru viața și siguranța lor

Această dispută juridică scoate la lumină provocările cu care marile companii se confruntă în încercarea de a continua să producă în India, pe fondul îngrijorărilor crescute ale angajaților are se tem pentru viața și siguranța lor.

„Este o luptă între viață și mijloace de trai. Vrem doar ca protocoalele privind distanța socială să fie respectate iar echipa managerială să fie responsabilă pentru orice riscuri la adresa muncitorilor și membrilor familiilor lor", a declarat M Moorthy, secretarul general al sindicatului de la Renault Nissan India, care reprezintă toți cei 3.500 de angajați permanenți ai uzinei din statul Tamil Nadu.

La această uzină, unde sunt produse automobile Nissan, Renault și Datsun, lucrează 3.000 de muncitori pe bază de contract, 2.500 de membri ai staff-ului și 700 de ucenici.

Probleme uriașe pentru India din cauza pandemiei

În prezent, India se confruntă cu cel de al doilea val al infecțiilor cu coronavirus. Statul Tamil Nadu este unul din cele mai afectate de pandemie, cu peste 30.000 de cazuri de infecție înregistrate în fiecare zi. Același stat, denumit popular și "Detroit-ul" Indiei, a impus o carantină completă până la data de 31 mai dar a permis unor uzine, inclusiv uzine de producție de automobile, să continue să funcționeze.

În documentele juridice consultate de Reuters, Renault-Nissan susține că are comenzi la export pentru aproximativ 35.000 de vehicule în perioada mai -octombrie, iar în cazul în care nu va putea onora aceste comenzi va trebui să plătească penalități. De asemenea, compania trebuie să livreze 45.000 de vehicule pe piața internă. Compania subliniază că a dat întotdeauna prioritate siguranței angajaților și că nu a evitat nicio măsură pentru a se asigura că infecțiile nu se răspândesc. "Publicul călător consideră vehiculele private drept un mijloc sigur de deplasare...Există o necesitate stringentă pentru ca statul să asigure continuarea operațiunilor producătorilor de automobile" susține Renault-Nissan.

Parteneriat între Renaul și Nissan

Renault și Nissan au un parteneriat din 1999, în care Renault deține 44,3% din acțiunile Nissan, în timp ce Nissan controlează un pachet de 15% din acțiunile Renault, dar nu are drepturi de vot la grupul francez. Alianța Renault-Nissan, extinsă în 2016 prin includerea Mitsubishi, a devenit unul dintre cei mai mari producători mondiali de automobile. În prezent, alianța regrupează zece mărci de automobile (printre care Dacia, Lada, Samsung Motors, Alpine, Infiniti, Datsun etc.), are 470.000 de salariați și 122 de uzine pe toate continentele.