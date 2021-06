India vaccinează cu 8 milioane de doze într-o zi

India a lansat o nouă campanie de vaccinare, în cadrul căreia a administrat 8 milioane de doze în prima zi a programului. Și noua legislație permite guvernului federal să achiziționeze vaccin de la producători și să îl distribuie statelor. India este unul dintre cei mai mari producători de vaccin din lume, dar campania sa de vaccinare s-a desfășurat mai greu decât se așteptau autoritățile, scrie BBC.

Campania de vaccinare a reușit să imunizeze doar 5% din populația vizată, iar stocurile de vaccin sunt incomplete în multe state. Pentru a accelera campania, primul ministru Narendra Modi a anunțat că după ziua de 21 iunie, oricine dorește se va putea vaccina gratuit.

În prima zi a noii campanii, premierul Modi a lăudat performanțele acesteia.

Today’s record-breaking vaccination numbers are gladdening. The vaccine remains our strongest weapon to fight COVID-19. Congratulations to those who got vaccinated and kudos to all the front-line warriors working hard to ensure so many citizens got the vaccine.



Well done India!