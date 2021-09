Incident armat într-un liceu din SUA. Un elev a fost ucis

Un elev a fost ucis miercuri într-un incident armat la un liceu din Carolina de Nord, a anunţat poliţia din acest stat american, relatează AFP. Poliţia oraşului Winston-Salem a fost trimisă în cursul zilei la liceul Mount Tabor, a declarat şefa poliţiei locale Catrina Thompson, într-o conferinţă de presă. La faţa locului forţele de ordine au găsit un elev rănit prin împuşcare. Elevul, transportat la spital, a decedat din cauza rănilor, a declarat sursa citată, fără a specifica vârsta victimei.



Suspectul, care ar fi tot un elev de liceu, a fost arestat. După un an petrecut în mare parte la cursuri online, revenirea la şcoală în această săptămână în Statele Unite a reaprins teama de incidente armate în mediul şcolar, un adevărat flagel în societatea americană de la masacrul din Columbine, Colorado, în aprilie 1999.

Un alt incident armat a avut loc în iulie, în Copenhaga, un tânăr de 22 de ani fiind ucis, iar un alt bărbat, în vârstă de 31 de ani, grav rănit, potrivit agenţiei de presă Ritzau şi postului public de radio danez, care citează surse din poliţie, scrie Agerpres.

Focuri de armă la un loc de joacă

De asemenea, înainte cu doar câteva zile, un bărbat înarmat trăsese asupra unui loc de joacă dintr-un parc din Marea Britanie. Mai multe familii se bucurau de vremea însorită din parcul Dainewell din Sale, Greater Manchester, liniștea fiindu-le perturbată de o mașină Nissan albastră, care s-a apropiat de parc.

Unul dintre martori a relatat cum un pasager al autoturismului a coborât lângă mașină și a început să tragă asupra copiilor și persoanelor care se aflau la acel moment în parc. Suspectul a părăsit locul tragerii imediat după, părinții și copiii fiind în acel moment speriați, fugind pentru a-și salva viețile. Mai mulți martori s-au declarat uimiți de faptul că nici unul dintre gloanțe nu au atins pe nimeni.

”Era o seară superbă de vară. Am văzut mașina albastră venind spre parc. Un tip a deschis ușa și a tras de două ori”, a relatat un martor.

”Copiii din parc au început să țipe, aveau vârste aproximativ între 9 și 14 ani. Este un parc chiar liniștit. Copiii se duc acolo pentru că este sigur. Până acum. Devine periculos prin împrejurimi”, a spus alt martor.

Cei care locuiesc în apropiere spun că au auzit focurile de armă trase în parc.

”Eram în grădină și am auzit 2 împușcături. M-am speriat și m-am lăsat jos. Partenerul meu mi-a zis lasă-te jos, se aude o armă. Am fugit înăuntru. Pe geam am putut să văd un Qashqai albastru”, a spus un rezident al imobilului apropiat de parcul unde s-a petrecut incidentul armat.

Poliția a pornit o investigație și a trimis în zonă mai multe patrule, pentru siguranța locatarilor, dar și pentru a prinde atacatorul în caz că se întoarce.