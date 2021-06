Trei ani de închisoare pentru ”ciuma roșie”. Caramitru: Stelian Ion, dă-ți demisia!

Andrei Caramitru a comentat acest subiext.

”Wow. Deci trece azi următoarea lege in parlament la noi:Proiectul de lege modifică Codul penal arată că „incitarea publicului, prin orice mijloace, la violenţă, ură sau discriminare împotriva unei categorii de persoane sau împotriva unei persoane pe motiv că face parte dintr-o anumită categorie de persoane se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă”.

Bun. E al naibii de periculos asta. Hai sa vedem. E bine dacă asta oprește de exemplu propaganda anti-minorități de orice fel (sexuale, etnice etc). Asta e ok. Insa nu e limitativ la asta. ce ne facem dacă se aplica dacă spunem de exemplu:

- PSD e ciuma roșie

- Dancila e p_roasta

- Dragnea e penal

- Hoții trebuie sa stea la pușcărie

- BOR e din evul mediu. Astea sunt incitare la ură și discriminare? Ajungem la pușcărie???? Eu vorbesc serios de tot acum. Care sunt limitele? Ce avem voie sa spunem sau nu? Ca daca ar fi după CNCD tot ce e mai sus nu e ok. Și înseamnă deocamdată amenda in mintea lor dar acum vorbim deja de pușcărie și cod penal. In UE unde libertatea de expresie cică e sfântă. Orwell. Kafka.Ps: inițiat de ministerul justiției. Care e la USR. Ba băieți sunteți tampiti. Și Stelian - ești cu pluta, da-ți demisia. La ce aud acolo la tine ar fi cazul”, a scris Andrei Caramitru pe Facebook.

Au votat „pentru” proiect 293 de deputaţi

Proiectul a fost adoptat şi de Senat, iar Camera Deputaţilor este decizional în acest caz, informează Agerpres.

