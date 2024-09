Începe toamna, dar nu scăpăm de caniculă. Jumătate de ţară, sub avertizare meteo

ANM a emis un cod galben de caniculă pentru aproape jumătate din ţară, valabil pe 1 şi 2 septembrie.

"În Banat, Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei, jumătatea de vest a Olteniei și nord-estul Moldovei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru începutul lunii septembrie (7...10 grade peste mediile multianuale). Local va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi în general de 32...35 de grade.

În zilele viitoare temperaturi deosebit de ridicate se vor înregistra în majoritatea regiunilor, iar vremea va fi călduroasă, chiar caniculară în timpul după-amiezilor, mai ales în vestul și sud-vestul teritoriului", transmite ANM.

Cum va fi vremea în Bucureşti

"Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 01.09.2024 Ora 10:00 - 02.09.2024 Ora 09:00

Vremea va fi călduroasă. Cerul va avea înnorări temporare și trecător vor fi condiții pentru averse slabe, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 30...31 de grade, iar minima de 16...18 grade.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 02.09.2024 Ora 09:00 - 03.09.2024 Ora 09:00

Vremea călduroasă va persista. Cerul va fi variabil ziua și senin noaptea, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 32...33 de grade, iar cea minimă de 16...19 grade", mai arată ANM.

Un nou indicator luat în calcul când se emit avertizările meteo. Se întâmplă din 2025

"Încă o caracteristică a acestei veri a fost că şi nopţile au fost deosebit de calde. Cam toate staţiile meteorologice din ţară au înregistrat recorduri ale temperaturilor minime. Au fost nopţi în care temperatura nu a coborât sub 22 de grade, şi aici intră şi Bucureştiul. Chiar sub 26 de grade pentru unele zone din vestul teritoriului. Asta înseamnă că din 24 de ore, cam 20 de ore pe zi temperatura nu a coborât sub 30 de grade. Sigur că o temperatură medie calculată pentru acest interval, în astfel de situaţii, este de peste 30 de grade, 32 de grade.

Este un parametru pe care ne-am propus ca de vara viitoare să îl luăm în considerare, inclusiv în emiterea avertizărilor. Dar este mai puţin intuitiv. Ţările vecine, precum Bulgaria, emit avertizările de căldură în funcţie de temperatura medie. Dar este mai puţin intuitiv, pentru că ce ajunge la înţelegerea noastră este o valoare mare a temperaturii maxime. Vorbim de impact imediat. Impactul ar fi mai mic dacă spunem că temperatura medie depăşeşte 30 de grade, dar e o valoare care ia în considerare ce se întâmplă şi pe durata nopţilor, nopţile foarte calde contribuind categoric la menţinerea şi accentuarea stresului termic.

Perioade foarte îndelungate cu temperaturi ridicate ne înfluenţează negativ mai mult decât perioade scurte cu temperaturi ridicate", a declarat Florinela Georgescu, director în ANM, la interviurile DC News.

