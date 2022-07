Încăierare între un preot ucrainean și unul rus, din cauza lui Kirill. Imaginile au devenit virale pe internet/ video

În filmare se vede cum preotul Bisericii Ortodoxe Ruse își lovește colegul cu o cruce, cel mai probabil din lemn.

In the Vinnytsia region, a priest of the Russian Orthodox Church (ROC) attacked a priest of the Ukrainian Orthodox Church (UOC)



A supporter of Putin's priest Gundyaev hit his "colleague" with a cross because the representative of the UOC accused the ROC of helping the occupiers. pic.twitter.com/FJwBdknysY