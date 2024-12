Încă un avion prăbușit pe aeroport. Doar 2 persoane din 181 au fost salvate/ VIDEO șocant

Două persoane au fost salvate, în timp ce autorităţile se tem că ceilalţi 179 de pasageri rămaşi în avion au murit.



Până acum, a fost confirmată moartea a cel puţin 120 de oameni. ”Până acum sunt doi supravieţuitori - ambii membri ai echipajului - şi 120 de morţi”, au declarat pompierii într-un comunicat. Înainte de aceasta, ei afirmau că unul dintre cei salvaţi este un pasager, citează Agerpres.



Avionul a ieşit de pe pistă în timp ce ateriza şi s-a izbit într-un gard pe Aeroportul Internaţional Muan. O înregistrare video difuzată de canalul local MBC arată cum aeronava - un Boeing 737-8AS intrat în serviciu în 2009, potrivit site-ului de specialitate Flightradar - aterizează cu fum care iese din motoare. Întregul aparat este apoi înghiţit de flăcări.

