În țara IT-iștiilor, site-ul Poliției Române pică fix când ai cea mai mare nevoie de el / UPDATE

UPDATE: Site-ul Poliției Române, după ce a picat vreme de aproximativ zece minute, poate fi accesat.

Știrea inițială:

Bucureștenii au primit un mesaj prin RO ALERT privind dispariția unei fete. Oamenii erau îndemnați să intre pe site-ul Poliției Române pentru a-i vedea fotografia minorei, doar că... site-ul este picat de minute bune.

Acesta este link-ul unde oamenii ar fi trebuit să intre, îndemnați chiar de autorități:

https://www.politiaromana.ro/ro/copii-disparuti/solyom-elena-mihaela-20111016

„La data de 04.08.2023, minora SOLYOM ELENA MIHAELA de 11 ani a plecat in mod voluntar din Sat Afumati, Com. Afumati, jud Ilfov, existand indicii ca frecventeaza Mun. Bucuresti si jud Ilfov - Oras Voluntari, Com. Afumati, Com. Stefanesti.



Semnalmente: inaltime 1,70 m; greutate 60 kg, constitutie atletica; fata ovala, par negru, lung, ochii caprui. Orice informatie va fi transmisa la numarul unic pentru apeluri de urgenta 112.Pentru a vizualiza fotografia si detalile, accesati linkul



https://www.politiaromana.ro/ro/copii-disparuti/solyom-elena-mihaela-20111016”, se arată în notificarea RO ALERT.

