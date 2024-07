În ce ai fi putut investi anul trecut, ca anul acesta să ai cu 37% mai mult. Dacă ai ținut banii la saltea, ai pierdut 15%

”Ai cumpărat acțiuni anul trecut de la Hidroelectrica? Ai fi făcut în plus 37%. În schimb, ai ținut banii în bancă, ți-a dat 1-2% dobândă, a venit inflația și ți-a șters 15%, până la urmă ai ieșit în pagubă”, a spus Val Vâlcu în podcastul de la DC News TV, Nod în Papură.

”Da, asta este. Am avut un depozit și pe an am primit dobândă vreo 3 lei. Suma nu era foarte mare, dar ca principiu am rămas dezamăgit. E chiar o glumă”, a reacționat sociologul Alfred Bulai, după ce și-a pus banii la bancă.

Discuția a continuat, în legătură cu educația economică a românilor, mai încântați de jocuri piramidale și criptomonede.

