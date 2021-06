Imagini fabuloase cu Soarele. Video cu erupţii şi regiunile active

"În ultimele două zile Soarele a fost relativ calm, după cum se vede din filmul de mai jos, realizat din imagini luate de telescopul solar spațial Solar Dynamics Observatory. Se văd câteva erupții pe marginea din stânga dar și o regiune activă în partea centrală (zona mai deschisă la culoare)", transmit cei de la Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” printr-un mesaj publicat pe Facebook.

Iată şi filmarea:

O eclipsă parţială de Soare, cu acoperire foarte mică a discului solar, s-a produs vineri, 10 mai, fenomenul fiind vizibil doar în jumătatea nordică a ţării.

Câteva imagini publicate în revista JAMA Ophthalmology arată ce s-a întâmplat cu o femeie de 20 de ani care a văzut Eclipsa totală de Soare din 21 august 2017, în Statele Unite ale Americii, fără ochelari de protecție.

Femeia a văzut eclipsa cu ambii ochi deschiși. Trei zile mai târziu, a mers la medic pentru că a raportat probleme de vedere. Ea a observat că privirea îi este neclară și că, în câmpul său vizual apar niște linii, lucru cunoscut drept metaorphopsia. De asemenea, în centrul ochiului stâng, vedea un punct negru.

În urma unui consult la oftalmolog, tânăra a fost diagnosticată cu retinopatie solară, ceea ce reprezintă o leziune a retinei cauzată de privirea eclipsei fără ochelari de protecție. Medicii au examinat leziunile retinei folosind imagistica optică adaptivă și au descoperit o arsură.

Prin urmare, nu ar trebui să te uiți la Soare fără ochelari de protecție nici atunci când pare că Luna îl blochează în timpul unei eclipse, scrie iflscience.com.

'Nu am întâlnit niciodată deteriorarea celulară de la o eclipsă, deoarece acest eveniment se întâmplă foarte rar și nu am avut tipul de tehnologie avansată pentru a examina retinopatia solară până de curând", spunea cercetătorul Avnish Deobhakta în 2017, precizând că 'am văzut cazuri similare atunci când pacienții au privit accidental în mod direct la indicatorii laser, dar nu sunt atât de grave ca în acest caz'.