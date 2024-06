Imagini cu incendiile devastatoare din Grecia. Aeronavele de stingere nu se pot apropia de flăcări, din cauza vântului /video

Zeci de pompieri, asistați de opt aeronave, au fost desfășurați pentru a stinge incendiile de pădure în regiunile Achaia și Ilia și în apropierea orașului Kranidi, pe peninsula Peloponez.

Locuitorilor din mai multe sate din aceste zone li s-a spus să-și părăsească casele pe măsură ce flăcările se apropiau.

Residents and tourists flee wildfires in Greece. The temperature is 113 degrees Fahrenheit. pic.twitter.com/NQ85pGY5RF

Incendiile de vegetație sunt comune în țările mediteraneene, dar au devenit mai devastatoare pe măsură ce verile au devenit mai fierbinți și mai uscate, ceea ce oamenii de știință consideră a fi legat de schimbările climatice.

"Viteza vântului, în multe ocazii, depășește 95 de kilometri pe oră, ceea ce împiedică aeronavele să se apropie," a declarat purtătorul de cuvânt al brigăzii de pompieri din Grecia, Vasilis Vathrakogiannis, în cadrul unui briefing televizat.

"Toate forțele de protecție civilă au fost în alertă astăzi," a adăugat el, în condițiile în care aproximativ 45 de incendii de pădure au izbucnit în țară în câteva ore.

Greece Wildfire-

Firefighters battle an intense wildfire near Greece's Souda Naval Base on Crete Island as locals are evacuated from the area.#Greece #wildfire #Souda #BREAKING #fire #Crete pic.twitter.com/b2kw0krvfx