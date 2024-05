Imagini cu două vulpi, surprinse în Parcul Național Piatra Craiului. "Love is in the air" - Video în articol

Romsilva a publicat imagini cu două vulpi, surprinse în Parcul Național Piatra Craiului și a prezentat mai multe curiozități despre aceste animale.

"Love is in the air.....în Parcul Național Piatra Craiului după cum ne arată imaginile de pe una din camerele de monitorizare care au ”captat” câteva secunde din povestea cu iz romantic a unei perechi de vulpițe frumoase.

Informații interesante despre vulpi

Știați că:

- Este cea mai mare specie din familia vulpilor și cea mai răspândita în Europa;

- Pe distanțe scurte aleargă mai repede ca un iepure de câmp;

- Ochii vulpilor sunt unici, au o pupilă distinctă;

- Vulpile nu își pot arata colții cum fac lupii;

- Sunt extrem de posesive cu hrana lor;

- Stomacul vulpii este mult mai mic în comparație cu al altor animale carnivore;

- Nu pot fi domesticite;

- Devin independente la maturitate?

În prezent, trăiesc 48 de specii de vulpe Parcul Național Piatra Craiului, unul dintre cele 22 de parcuri naționale și naturale administrate de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, are o suprafață de 14.800 de hectare în județele Brașov și Argeș, din care 10.860 de hectare păduri, din acestea peste 6.000 de hectare fiind protejate", se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Romsilva.

