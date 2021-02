Ilinca Vandici, prima întâlnire cu soțul ei: M-a dus la mănăstire și mi-a spus că voi fi soția și mama copiilor lui

"Am ieșit la masă, la prânz, iar din vorbă în vorbă am ajuns la subiectul credință, biserici, mănăstiri etc… Am constatat că ne plăcea amândurora aceeași mănăstire, ne-am urcat în mașină, am mers acolo, loc unde Andrei mi-a spus că eu voi fi soția lui și mama copilului lui.

Nu mai eram în perioada în care aveam așteptări din partea bărbaților, iar relația cu Andrei a pornit frumos, fără așteptări, fără a programa cumva niște lucruri. Mi-am zis că văd unde o duce și ce o vrea Dumnezeu și probabil tocmai relaxarea aceasta a mea a și dus la această întâmplare. Uite, că, până la urmă a făcut mai multe decât a spus,", a declarat Ilinca Vandici pentru viva.ro.