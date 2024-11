IDF lovește Gaza, Siria și suburbii din Beirut. Analiștii văd o presiune asupra Hezbollah pentru a intra la negocieri

Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au declarat că aproximativ 30 de ținte au fost lovite în suburbiile sudice ale Beirutului în ultimele 48 de ore, descriind eforturile continue de „demontare și degradare” a capacităților militare ale organizației islamiste militante.

Presiunea asupra Hezbollah

Analiștii sugerează că această intensificare a atacurilor ar putea avea scopul de a crește presiunea asupra Hezbollah în cadrul negocierilor indirecte. Ministrul Energiei din Israel, Eli Cohen, a declarat că un acord pentru a pune capăt luptei cu Hezbollah se apropie, dar a subliniat că Israelul trebuie să păstreze libertatea de a acționa în Liban în cazul în care acordul ar fi încălcat. „Vom fi mai puțin toleranți decât în trecut față de încercările de a crea fortărețe în apropierea teritoriului Israelului”, a declarat Cohen.

Un oficial libanez de rang înalt a indicat că Hezbollah ar fi dispus să-și retragă forțele de la granița dintre Liban și Israel în cazul unui armistițiu, dar a respins cererea Israelului de a interveni după bunul plac pentru a aplica un astfel de acord.

Zeci de mii de israelieni cu locuințe lângă granița contestată sunt încă strămutați din cauza amenințării atacurilor Hezbollah, iar costurile conflictului din Liban pentru Israel sunt în creștere. Șase soldați israelieni au fost uciși în lupte cu Hezbollah miercuri.

Conform Ministerului Sănătății din Liban, atacurile israeliene au provocat moartea a cel puțin 3.365 de persoane și rănirea altor 14.344 în toată țara de la 7 octombrie anul trecut. Atacurile Hezbollah au ucis aproximativ 100 de civili și soldați israelieni în nordul Israelului, în Înălțimile Golan ocupate de Israel și în sudul Libanului în ultimul an, conform Israelului.

Israelul a efectuat de mult timp atacuri împotriva unor ținte legate de Iran în Siria, dar și-a intensificat raidurile după atacul Hamas din octombrie, care a provocat moartea a 1.200 de persoane, în mare parte civili, declanșând războiul din Gaza.

Un atac efectuat joi a vizat două clădiri rezidențiale din suburbiile capitalei siriene Damasc, ucigând zeci de persoane, potrivit agenției de știri de stat siriene SANA. Una dintre clădiri se afla în suburbia Mazzeh, iar cealaltă în Qudsaya, la vest de capitală.

Luptele continuă în Jabaliya, în nordul Fâșiei Gaza, unde forțele israeliene se confruntă cu militanții Hamas, patru soldați israelieni fiind uciși la începutul săptămânii.

Israelul susține că asediul impus asupra Jabaliya este necesar pentru a desfășura operațiuni împotriva militanților care s-au reorganizat acolo, dar mulți palestinieni se tem că ofensiva este menită să forțeze deplasarea permanentă a zeci sau chiar sute de mii de civili din casele lor.

„Au incendiat școli și alte adăposturi unde oamenii s-au refugiat, înainte de a ordona familiilor să se îndrepte spre sud, spre Gaza City. Ce altceva e asta, dacă nu epurare etnică?” a spus Said Abdel-Hadi, un locuitor din Beit Lahiya, acum strămutat în Gaza City.

„Multe familii care la început se opuneau plecării au fost forțate să o facă după ce au rămas fără apă și hrană. Zone întregi au devenit pustii, sub controlul ocupației. Aceste zone au devenit interzise”, a continuat acesta.

Dr. Hossam Abu Safia, directorul spitalului Kamal Adwan din Beit Lahiya, a declarat că resursele medicale sunt pe terminate, nu există suficientă hrană pentru pacienți și nu sunt ambulanțe funcționale. „În fiecare oră pierdem pacienți din cauza acestor condiții severe,” a spus Abu Safia.

Atacurile aeriene israeliene s-au intensificat în ultimele zile în întreaga Fâșie Gaza, peste 40 de persoane fiind ucise doar luni.

IDF a negat că o explozie într-o cafenea lângă Khan Younis luni seara ar fi fost cauzată de un atac aerian. Unsprezece persoane au murit în explozie, inclusiv doi copii. Cafeneaua Tophub, deschisă în urmă cu două săptămâni într-un adăpost improvizat, era populară printre studenți și fani ai fotbalului.

„Am auzit o explozie uriașă, ca un cutremur puternic. Am alergat spre cafenea. Am început să tremur când am văzut răniții fiind scoși, iar în interior mi-am găsit prietenul îmbibat în propriul sânge, deja fără viață. I-am dus trupul la ambulanță. Mi-am pierdut cel mai bun prieten,” a spus Jihad Badriya, 20 de ani.

Ministerul Sănătății palestinian a raportat că cele mai recente lovituri israeliene au ucis cel puțin 15 persoane în Gaza, inclusiv patru la școala Salahudeen din Gaza City, care adăpostește familii strămutate. Nu a existat un comentariu imediat din partea Israelului.

Peste 43.500 de palestinieni, în mare parte civili, au fost uciși în Gaza de la începutul ofensivei israeliene, cu 2 milioane de persoane strămutate, iar mare parte din fâșie este redusă la ruine.

Oficialii militari israelieni acuză Hamas de poziționarea intenționată a echipamentului militar, infrastructurii și personalului printre civili. Organizația militantă islamistă neagă acuzația, conform The Guardian.

