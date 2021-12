Părintele paroh Nicolae Dura a relatat cursul evenimentelor, într-un interviu pentru DC News, chiar de lângă icoana Mântuitorului din locașul de cult, care se pare că plânge din data de 2 decembrie, fapt ținut în secret câteva zile.

'Pe 1 Decembrie, cu ocazia Zilei Naționale, am oficiat Sfânta Liturghie, Te Deum, parastasul pentru eroi și seara - slujba Vecerniei. Pe data de 2 decembrie, după Sfânta Liturghie, preoții s-au retras, iar gospodinele parohiei au început curățenia în biserică, după rânduiala obișnuită. Două dintre doamne au primit sarcina să curețe în pridvor, una dintre ele este profesor universitar. Au luat icoana de pe perete, au șters-o pe față, pe spate, nu era niciun semn. De asemenea, s-a luat și candela din fața icoanei, a fost dusă la pangar. Acolo s-a spălat, curățat și i s-a pus un nou fitil. Apoi au pus icoana la loc. Nu avea absolut nimic.', a spus părintele Dura.

'Au văzut că din ochiul stâng al Mântuitorului, din pleoapa de jos...'

'Însă, în clipa când au adus candela au văzut că, din ochiul stâng al Mântuitorului, din pleoapa de jos, deja curgea ceva, până la nivelul nasului Mântuitorului. Le-au chemat pe toate doamnele care făceau curățenie în diferite locuri ale bisericii, au făcut fotografii, au spus rugăciunile pe care le știau și s-au retras. Biserica a fost închisă până seara. La ora 18 am ajuns pentru Vecernie și m-au chemat să văd. A fost un fapt discret, nu au spus nimănui.', a menționat părintele Dura.

'Am observat că picătura și-a făcut loc până între buza de jos a Mântuitorului și bărbie'

'Am observat că picătura și-a făcut loc deja până între buza de jos a Mântuitorului și bărbie. Am fotografiat și i-am sunat pe părintele mitropolit IPS Andrei, pe PS Benedict și pe părintele protopop. Le-am cerut sfatul, le-am spus ce s-a întâmplat. PS Benedict mi-a spus să supraveghem evenimentul, fenomenul, să nu facem tam-tam. Vinerea trecută am făcut Paraclisul Mântuitorului Hristos, în cinstea evenimentului.', a declarat părintele Dura.

'Ceea ce s-a întâmplat nu este un lucru obișnuit'

'Apoi, la adăpostul înțelepciunii nopții, am crezut că este potrivit să iau icoana și să o duc în altar pentru că ceea ce s-a întâmplat nu este un lucru obișnuit. În plus, nu știam cum vor reacționa creștinii care vor vedea icoana. Am dus-o în sfântul altar. M-am sfătuit cu unul dintre profesorii de teologie de la Alba Iulia, părintele profesor universitar Vanca Dumitru, specialist în liturgică. L-am întrebat dacă are știință să se mai fi întâmplat asemenea lucruri.', a menționat părintele Dura.

O altă icoană a plâns anul acesta, în satul Cricău

'Mi-a spus că, anul acesta, o icoană a Maicii Domnului cu Mântuitorul, din satul Cricău, a revărsat mir și a fost pusă vată, în partea de jos pentru a putea sugativa tot mirul. Mi-a spus că icoana a fost luată din Cricău și a fost dusă la Catedrala din Alba Iulia. Atunci, după o zi, nu a mai curs mir. Prin urmare, m-am gândit că nu e bine că am mutat-o în Altar, de ce să fie doar privilegiul preoților să o vadă? Am adus-o înapoi, la locul ei din biserică. Cu această ocazie am verificat spatele ei, e perfect uscată.', a precizat părintele Nicolae Dura.

'Depășește înțelegerea mea'

'Ceea ce mă miră și mai mult, depășește înțelegerea mea, este un caz din viața Mântuitorului cu vindecarea orbului din naștere. Adică și întâmplarea de față, nu poate fi înțeles cu mintea umană. De ce? În primul rând, orice recipient care pornește se consumă, la capăt nu se mai păstrează, ci se epuizează prin sine. Însă la capăt, acea bobiță de mărgăritar e identică, precum în clipa în care a izvorât.', a punctat părintele Dura.

'Se poate vedea cu ochiul liber'

'În al doilea rând, traseul pe care pornește ar trebui ca atunci când ajunge la capăt să se usuce, pentru că se epuizează sursa. Din contră, sursa și traseul sunt identice. Se poate vedea cu ochiul liber. Este la fel de umed traseul și alimentează bobița mai departe. În al treilea rând, icoana nu e originală, în sensul că este o fotografie așezată pe o pânză obișnuită.', a spus părintele Dura.

Icoana este din pânză. 'A rămas fără cuvinte'

'A venit un domn, inginer de profesie, care ne-a spus că lemnul, în esența sa, de-a lungul timpului, lucrează... posibil ca seva să iasă la un moment dat. Însă, l-am dezamăgit. L-am chemat să vadă de aproape că este o icoană din pânză, nu din lemn. A rămas fără cuvinte.', a evidențiat părintele paroh Nicolae Dura, de la Biserica cu Hramul ”Învierea Domnului” din cartierul Zorilor, Cluj-Napoca, într-un interviu pentru DC News.

Alte icoane care au plâns, de-a lungul istoriei. Icoana de la Nicula

Icoana Maicii Domnului de la Nicula, pictată de preotul ortodox Luca din Iclod în anul 1681, a plâns timp de 26 de zile, ca o prevestire a prigoanelor, a tristelor evenimente ce vor avea loc în jurul anului 1700, atât pentru viaţa monahală, cât mai ales pentru întreaga populație românească majoritară din Transilvania. Vezi știrea aici!