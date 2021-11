HOROSCOPUL lunii DECEMBRIE 2021 pentru Berbec, Taur, Gemeni şi Rac. Sunt vești bune!

HOROSCOP DECEMBRIE 2021. Cu cât ne apropiem de 2022, vom simţi o nevoie acută nu doar de a face pregătiri de sărbători, ci şi o "curăţenie" în viaţa noastră. Dar, cum prima parte a lunii va fi marcată de influenţa sezonului Săgetător, tentaţiile vor fi multe şi vom avea impresia că le putem face pe toate.

Află din previziunile astrologului Astrosens.ro, Daniela Simulescu, ce vor primi în "ghetuţe" sau sub brad nativii Berbec, Taur, Gemeni şi Rac.

HOROSCOP DECEMBRIE 2021 ”În primă fază, vorbim despre eclipsa de pe 4 decembrie. Este Luna Nouă în Săgetător conjunctă cu Mercur. Aici, bineînţeles, când vorbim de Săgetător, ne vom da seama foarte mult de lucrurile corecte care au fost în viaţa noastră şi care s-au făcut.

Când vorbim despre eclipsă, vorbim şi la nivel naţional. Aici, oricare dintre noi va fi racordat la deciziile care se iau pe plan naţional şi ne vom da seama dacă sunt corecte sau nu.

Pe data de 12 decembrie, Venus face o conjuncţie cu Pluto.

Pe 13 decembrie este una dintre cele mai importante zile ale lunii decembrie. Aici Marte intră în Săgetător, iar Mercur intră în Capricorn. Acestea vor sta, pe durata acestei luni, mult şi bine în aceste semne. Bineînţeles, Marte a fost în Scorpion, intră în Săgetător, unde o să fie şi Soarele. Se schimbă foarte mult energia şi modul în care acţionăm. Ţineţi minte data de 13 decembrie.

Pe 19 decembrie avem o Lună Plină în Gemeni şi tot pe 19 decembrie -evenimentul cheie al lunii decembrie - Venus îşi începe retrogradarea în semnul Capricornului. Iar, de aici, lucrurile încep să se complice serios pe plan amoros. Asta, dacă nu au început să se complice de pe data de 5 noiembrie, când Venus a intrat în Capricorn.

Pe 21 decembrie, Soarele intră în Capricorn. Deci, mai scăpăm de exuberanţa Săgetătorului şi începem să fim mai serioşi, să ne dăm seama că trece anul, ce planuri avem, pe ce stăm sigur, ce am vrea să mai stabilizăm.

Pe 24 decembrie are loc al treilea careu între Saturn şi Uranus. Acesta a fost elementul cheie al anului 2021. S-a întâmplat prima dată pe 17 februarie, apoi pe 14 iunie şi iată, pe 24 are loc ultimul. Aici, tot anul am pendulat între vechi şi nou, între tradiţional, conservator şi inovator. Vă spuneam că Uranus în Taur îşi doreşte reforme, digitalizare şi Saturn în Vărsător îşi doreşte un oarecare control. Tot anul pe asta ne-am certat, ne-am divizat, ne-am dezumanizat. Am ajuns să spunem că dacă nu eşti cu mine, eşti împotriva mea. Şi din păcate, facem asta şi cu persoane dragi. Din păcate, trăim şi o epocă a fake news-ului, care va fi destul de amplificat şi în 2022, cu conjuncţia Jupiter - Neptun din data de 12 aprilie” arată ASTROSENS.

Vezi aici previziunile complete pentru Berbec, Taur, Gemeni şi Rac.