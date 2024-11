Horoscop, joi, 20 noiembrie 2024

Soarele se pregătește să intre în Săgetător. Timp de aproximativ o lună(până la Solstițiul de iarnă de pe 21 decembrie), îi vom sărbători pe nativii acestui semn. În plus, vom începe să ne punem întrebări despre ce am făcut bine sau nu în acest an. Sau să ne preocupăm de organizarea sărbătorilor. Atunci când vine vorba de sezonul Săgetătorului, putem fi siguri de ceva: nu ne vom plictisi deloc! Nimic nu este banal. Fiecare loc de muncă, relație și zi este o oportunitate de a crește. Vom învăța să vedem viața ca pe o aventură.

Berbec/Ascendent în Berbec

Este o zi bună pentru tine. Astrele ți-au pregătit o serie de aspecte care să îți ofere încredere în propria persoană, curaj și carismă.

Taur/Ascendent în Taur

Este cazul să fii mai atent la modul în care îți gestionezi resursele. În același timp, pot apărea numeroase negocieri cu partenerul.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Soarele va intra în casa a șaptea și te obliga să pui accent pe bunăstarea din cadrul relațiilor personale pe care le ai.

Rac/Ascendent în Rac

Apropiații vor aprecia enorm hărnicia ta. Astrele îți recomandă să fii mai pragmatic și să nu promiți mai multe decât poți duce. Mai ales la serviciu.

Leu/Ascendent în Leu

Schimbarea Soarelui îți priește de minune! Vei face tot posibilul să te ocupi, în primul și primul rând, de proiectele tale preferate.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Soarele intră în casa a patra, acolo unde se află și Mercur. Ești invitat să te preocupi în mod activ de buna funcționare a gospodăriei proprii.

Balanță/Ascendent în Balanță

Mintea îți va merge de minune! Cel mai rău lucru pe care îl poți face este să taci. Astrele îți recomandă să și înveți ceva nou.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Soarele se mută în casa a doua. Vei fi mult mai atent la bugetul personal, la cum îți gestionezi resursele, dar și la cum ești tratat de către apropiați.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Începe sezonul tău! Îi vei contamina și pe cei dragi cu pofta ta de viață. Ai energie din plin, trebuie doar să nu o irosești.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Începe o perioadă de hibernare pentru tine. Astrele îți recomandă să nu îți pierzi energia aiurea și să te ferești de oameni stresanți.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

În comunitățile din care faci parte vor apărea numeroase evenimente. Și va trebui să te implici în mod activ în desfășurarea acestora.

Pești/Ascendent în Pești

Începând de astăzi și pentru câteva săptămâni, cariera trebuie să primească mai multă atenție. Este timpul să fii mai ambițios.

