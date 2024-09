Daniela Simulescu, horoscop 9-15 septembrie 2024. Zodia care își rezolvă situațiile neplăcute legate de copii

„Venus, guvernatoarea ta, iată, se apropie de un trigon cu Jupiter și îți priește, mai ales pe plan financiar. Dacă mergi la un loc de muncă, la un interviu, încearcă să ceri mai mult să ai de unde să scazi. După care, să zicem că ai o renegociere, de asemenea, fii foarte încrezător. În momentul în care te duci să ceri, nu te duci doar să ceri, ci mai degrabă să arăți cât valorezi tu.

În momentul în care te duci și vorbești cu șeful, cu superiorul, tu îi zici, am făcut proiectele acestea, am adus acești clienți și consider că aș merita o mărire. Pentru că atunci când Jupiter este în casa a doua, trebuie să înveți să te lauzi, trebuie să înveți să te apreciezi, să-ți dai seama care-ți este valoarea și să negociezi pentru ea, să nu te lași. Cu siguranță, oamenii te vor privi altfel, vor avea altă încredere în tine și se vor gândi pe viitor unde să te pună și ce șanse să îți ofere. Relațiile cu colegii se pot îmbunătăți. Reamintim și de faptul că Mercur a intrat în casa cincea. Dacă au fost situații mai neplăcute legate de copii, să știi că se pot rezolva”, a precizat Daniela Sumulescu.

