Luni, 31 mai, avem un trigon între Marte din Rac și Neptun în Pești. Află ce ți-au pregătit astrele de la astrologul DCNews, Daniela Simulescu. Emisiunea cu horoscopul zilei de 31 mai pentru fiecare zodie este transmis pe DCNews.ro, la DCNewsTV.ro, precum și pe paginile de Facebook, dar și pe YouTube DCNews, începând cu ora 9.00.

În perioada 30 mai - 23 iunie 2021, Mercur va retrograda

În perioada 30 mai - 23 iunie 2021, Mercur va retrograda în semnul Gemenilor.

Toate perioadele de retrogradare ale lui Mercur din 2021 se vor petrece în semnele de Aer.

Daniela Simulescu, astrolog DC News, a vorbit despre perioada care urmează. Un timp îndelungat cu Mercur retrograd nu sună prea bine, nu? Dar Daniela Simulescu ne spune că ar trebui să vedem și părțile bune.

”Până la urmă, are și Mercur retrograd scopul lui. Vă întrebați probabil care o fi acela în afară de ăla de a ne enerva. Ei bine, vrea să ne demonstreze că, dacă vrem să facem lucrurile mai bune, trebuie să greșim înainte. Și că viața nu este perfectă oricât de mult ne-am strădui noi în acest sens”, a spus astrologul DC News.

”Era o vreme (să zicem prin 2008 când m-am apucat de astrologie) când am citit teoria conform căreia Mercur retrograd face multe pagube. În primii mei ani de studiu, am făcut numeroase analize/statistici pe apropiații cu marcaj puternic mercurian. Da, în fazele de retrogradare, erau tare perpeliți. Dar acum, iată după atâția ani, nu mai pot să vă spun să nu semnați, să nu începeți, să nu luați decizii etc.

Că până la urmă, are și Mercur retrograd scopul lui. Vă întrebați probabil care o fi acela în afară de ăla de a ne enerva. Ei bine, vrea să ne demonstreze că, dacă vrem să facem lucrurile mai bune, trebuie să greșim înainte.

Și că viața nu este perfectă oricât de mult ne-am strădui noi în acest sens. Și că poate îi rugăm și pe alții să verifice ce semnăm sau cumpărăm. Și că fără răbdare viața e pustiu. "Următoarea" retrogradarea a lui Mercur a început astăzi și se va termina pe 23 iunie, dar va produce efecte până pe 11 iulie”, a spus Daniela Simulescu, astrolog DC News.