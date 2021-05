Horoscop 27 mai: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară

Horoscop Berbec

Tu astăzi poți să spui vorbe foarte dulci și frumoase, poți face din vorbe pe oricine, oricum, bineînțeles, dar în același timp poți fi făcut sau făcută din vorbe, mai ales pe plan amoros. E adevărat că Venus îți dă așa, te face să vorbești, să discuți lucruri interesante, să nu mai poată de dragul tău, dar pe plan personal să nu iei decizii și să nu îi faci nici pe ceilalți să ia decizii. Și acest careu între Venus și Neptun vă face să vă gândiți la tot felul de scenarii care nu sunt adevărate.

Horoscop Taur

Banii! Nu cheltuiți astăzi bani pentru că vă spun nu știu ce oameni, nu știu ce chestii. Dacă că spune o prietenă că a găsit o rochie la reduceri sau vă spune un prieten că a găsit pe un site o piesă de mașină...orice vă vine recomandat din partea prietenilor nu o fac la modul negativ, poate pentru ei funcționează acea achiziție. Nu vă luați după nimeni astăzi.

Horoscop Gemeni

Păi dacă nu sunteți voi cei mai șmecheri astăzi, pe voi vă crede toată lumea. Vedeți, acest careu Venus cu Neptun pe voi vă ajută pentru că vă oferă carismă și oamenii vă plac. Cu cât vorbiți mai puternic, mai cu emfază, mai lăudăros, cu atât o să vă meargă mai bine și s-ar putea ca acest careu să vă ajute pe plan personal. Nu contează, lăudați-vă astăzi că știți să faceți ceva, nu contează că nu știți să faceți, cu siguranță veți reuși. Știți vorba aia, fake it till you make it. Minți și după te descurci tu. Nu recomand neapărat minciuna, dar chiar dacă nu știți ceva învățați voi pe parcurs.

Horoscop Rac

Venus este în casa a XII-a pe tot ce înseamnă amintiri legate de iubire, de dragoste, pentru ce înseamnă bani pierduți pentru sănătatea voastră sau pentru sănătatea celorlalți. O să fiți mai presați și o să vă tot gândiți la situația asta și n-o să vă dea pace, n-o să vă simțiți foarte bine.

Horoscop Leu

Venus în casa XI, apoi pentru cei siguri sau chiar și pentru cei care sunt într-o relație, că mai există cazuri, nu e nimic perfect cum vrem noi să credem. Flirtul astăzi cu un prieten, o prietenă nu este bine-venit, este de evitat pentru că doar vă spuneți vorbe dulci și frumoase. Ați fi buni poeți sau persoana respectivă ar fi bună scriitoare, dar în rest vă mințiți, vă păcăliți și am vrea să evităm această situație. Doamne ferește să vă păcălească cineva pe voi.

Horoscop Fecioară

Veți găsi o persoană care să vă ajute la locul de muncă, dar vedeți că în spatele aceluiași ajutor se ascunde ceva. Acum nu intrați în panică că aoleu ce vrea, doar că la un moment dat o să aibă persoana respectivă nevoie să fiți de partea sa, să fiți acolo, să fiți alături. Încercați să îi mulțumiți că v-a ajutat, să îi întoarceți favorul, adică oferiți-vă nu așteptați. O să vă zică că „nu e nimic!”, dar voi să fiți pregătiți că nu e chiar așa.