Horia Tecău: M-am bucurat de tenis până în ultimul moment, simt nevoia unei resetări

Tenismanul român Horia Tecău, vicecampion olimpic şi dublu câştigător de Grand Slam la dublu, care şi-a anunţat retragerea la vârsta de 36 de ani, a declarat, duminică, la întoarcerea de la Turneul Campionilor, că s-a bucurat de tenis până în ultimul moment, dar acum simte nevoia unei pauze, a unei resetări, scrie Agerpres.



"A fost poate cea mai emoţionantă săptămână din cariera mea. Nu cred că poţi să te pregăteşti pentru un aşa moment, dar e o decizie pe care o simt de ceva timp. Şi la un moment dat urma să se întâmple şi acest eveniment. Mă bucur că s-a întâmplat la Turneul Campionilor, cu o victorie şi împreună cu o echipă frumoasă. Cred că nu aş fi putut scrie un scenariu mai potrivit pentru un ultim turneu. Deja de doi ani joc mai puţine turnee, am ales să fac asta pentru a fi mai bine din punct de vedere fizic. Am simţit că e momentul să mai reduc din turnee şi încet-încet am ajuns în punctul în care doresc să mă bucur de viaţă altfel. Dar m-am bucurat de tenis, de turnee şi de meciuri până în ultimul moment. Simt nevoia unei pauze, a unei resetări, vreau să încep să privesc lucrurile dintr-o altă perspectivă. Pentru că până acum a fost numai din cea de jucător. Acum lucrurile se schimbă, dar aştept ca după această pauză să văd exact ce îmi doresc să fac. Şi cu siguranţă pauza aceasta nu va dura foarte mult şi voi începe să fac alte lucruri care îmi fac plăcere", a spus Tecău pe Aeroportul Henri Coandă.



"Eu simt că pot să mai joc, tocmai de aceea este o decizie luată într-un punct înalt, încă sunt într-o formă bună, la un nivel înalt. Deci nu este o decizie luată dintr-o accidentare, o cădere din clasament sau o neplăcere de a juca tenis. De aceea mă şi simt foarte împăcat cu decizia pentru că o fac în termenii mei. Bineînţeles că viaţa personală este în acest moment pe primul loc. Am fost plecat mult timp, mulţi ani i-am dedicat tenisului şi simt nevoia să fac o pauză", a adăugat el.

Onorat de propunera ce i s-a făcut





Referitor la propunerea preşedintelui interimar al FRT, George Cosac, de a veni alături de federaţie ca antrenor federal, căpitan nejucător al echipei de Cupa Davis, vicepreşedinte sau chiar preşedinte, Tecău a afirmat: "Sunt onorat de această propunere, dar deocamdată am nevoie de o pauză să mă gândesc foarte bine ce îmi doresc să fac. Nu exclud nimic la momentul acesta, nici o carieră în antrenorat".



Tenismanul se gândeşte şi la înfiinţarea unei academii de tenis: "Îmi doresc să creez un loc în care copiii să aibă oportunitatea să se bucure de tenis şi de lecţii folositoare în viaţă. Nu ştiu acum la ce dimensiune şi în ce context, dar cu siguranţă voi face ceva, pentru că îmi place tenisul şi drumul meu se va îndrepta în această direcţie".



"Mi-ar plăcea să las în urmă în tenis o atitudine, un mod de jucat tenis foarte dedicat, respectul pe care l-am creat în jur şi pe care l-am oferit tuturor, generozitatea, dăruirea şi comunicarea... Cred că lucrurile acestea sunt mai importante decât cifrele dintr-o carieră, chiar dacă sunt amintiri frumoase. Acum, trecând prin ultimele faze ale carierei în această săptămână, am rememorat toate aceste momente, pentru că a fost o carieră lungă şi sunt multe momente cu care mă mândresc. Dar cred că cel mai important este această urmă de atitudine şi de prietenie pe care o las în urmă. Am avut norocul să cresc într-o generaţie în care am urmărit mari campioni precum Edberg, Sampras, Federer, un Pavel, un Hănescu... I-am urmărit şi am încercat să mă ridic la nivelul lor. Apoi i-am cunoscut foarte de aproape şi am încercat să duc această imagine a tenisului mai departe. Mi-ar plăcea ca generaţia de după mine să preia ştafeta şi să continue. Momentele grele ale carierei au fost accidentările şi momentele de descurajare. Dar poate momentul cel mai greu pentru orice jucător este trecerea de la juniorat la profesionism, când joci cu adversari mai puternici şi nu mai câştigi meciuri la fel de multe. Iar pentru mine lucrurile nu s-au întâmplat repede, a trebui să am răbdare câţiva ani", a mai spus Tecău.

Mesaj postat pe rețelele sociale





Horia Tecău şi-a anunţat încheierea carierei profesioniste printr-un mesaj postat la 18 noiembrie pe reţelele de socializare.



Multe emoţii curg în acest moment. Sunt recunoscător. Pentru călătorie, pentru ceea ce am trăit, pentru oamenii pe care i-am întâlnit. Sportul a fost locul meu de joacă, şcoala mea, m-a învăţat să visez, să cred şi să mă perfecţionez în timp. Energia terenului de tenis şi a iubitorilor tenisului m-a oferit o imensă recompensă şi voi păstra acest sentiment pentru totdeauna. Acum a venit timpul să mă bucur de viaţă în alt mod şi să transform toată această energie într-o nouă formă, a scris Tecău.



Horia Tecău încheie o carieră în care a cucerit 38 de titluri la dublu şi a jucat alte 24 de finale.



Constănţeanul are titluri câştigate la Wimbledon în 2015 şi US Open în 2017, ambele alături de olandezul Jean-Julien Rojer, precum şi trofeul la Turneul Campionilor din 2015, tot alături de Rojer. De asemenea a mai câştigat medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Rio, din 2016, alături de Florin Mergea, precum şi un titlu la dublu mixt la Australian Open, alături de americanca Bethanie Mattek-Sands.



El va juca pentru echipa naţională de tenis a României în întâlnirea cu selecţionata statului Peru programată în perioada 27-28 noiembrie, la Cluj-Napoca, în barajul Grupei Mondiale I pentru calificările Cupei Davis. Învingătoarea din acest meci va juca în calificările Cupei Davis pentru un loc la turneul final, acolo unde se vor regăsi cele mai bune 16 naţionale ale lumii.