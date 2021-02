HORA vrea să dea Guvernul în judecată. Cîțu zice că nu înțelege de ce

„Aici nu înțeleg foarte mult ce se întâmplă. Eu îmi aduc aminte că anul trecut tot sectorul nu a plătit impozite tot anul. Impozitul specific a fost eliminat. Sunt multe măsuri de care au beneficiat. Șomaj tehnic. (...) Deci, foarte mult efort anul trecut s-a dus către măsuri care să susțină economia. Dar, bineînțeles, oricine, dacă dorește să dea în judecată Guvernul, foarte bine. Eu cred că aceste măsuri nu sunt cele mai potrivite, având în vedere situația prin care trece România și eforturile pe care le face acest Guvern”, a spus, joi dimineață, Florin Cîțu.

„De fiecare dată am ascultat de la toate sectoarele din economie propunerile. Am îmbunătățit ceea ce noi am implementat. Am spus de fiecare dată că nu cred că noi deținem soluția perfectă. Prin discuțiile cu membri de afaceri și antreprenori, au reieșit soluții. Le-am implementat. Eu zic că lucrurile merg pe cale ok, dar, în fine, asta e”, a adăugat premierul.

Preşedintele Organizaţiei Patronale a Hotelurilor şi Restaurantelor din România (HORA) a anunţat, recent, că au fost demarate procedurile pentru a acţiona în instanţă Guvernul.