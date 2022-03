Heineken, unul dintre cei mai mari producători de bere din lume, se retrage din Rusia

"Am ajuns la concluzia că deţinerea de către Heineken a afacerii din Rusia nu mai este nici sustenabilă, nici viabilă în actualul mediu", se arată într-un comunicat al companiei, în care se precizează că firma nu va profita de pe urma oricărui transfer de proprietate.



Heineken, care fabrică în Rusia sortimentele Botsjkarev şi Ochota en Tri Medvjedja, are ca obiectiv un "transfer ordonat" şi va continua afacerea cu operaţiunile reduse pe perioada de tranziţie, pentru a minimaliza riscul naţionalizării.



Compania a dat asigurări că va garanta salariile celor 1.800 de angajaţi până la finalul anului.



Rivala Carlsberg, care deţine cel mai mare producător de bere din Rusia, Baltika, încă vinde bere din sortimentul Baltika, dar a anunţat că efectuează o revizie strategică a afacerii şi a suspendat vânzările în Rusia sub brandul Carlsberg, scrie Agerpres.



"Decizia Heineken nu va face probabil mai uşoară situaţia pentru Carlsberg", a apreciat analistul Per Hansen de la Nordnet.

Şi BUD pleacă





Şi grupul belgian Anheuser-Busch InBev NV a anunţat că suspendă vânzările mărcii de bere Bud în Rusia şi renunţă la toate beneficiile financiare de pe urma societăţii mixte care operează în ţară.



Cel mai mare producător mondial de bere este partener în Turcia şi Ucraina cu Anadolu Efes din Turcia, dar nu este acţionar majoritar.



"Am cerut acţionarului majoritar să suspende licenţa pentru producţia şi vânzarea mărcii de bere Bud în Rusia. Mai mult, renunţăm la toate beneficiile financiare de pe urma operaţiunilor societăţii mixte", se arată într-un comunicat al AB InBev.



Societatea mixtă AB InBev-Efes are 11 fabrici de bere în Rusia, unde lucrează 3.500 de persoane, şi trei în Ucraina, unde sunt 1.800 de angajaţi.



AB InBev a dat asigurări că angajaţii vor fi în continuare sprijiniţi şi plătiţi.



De la lansarea invaziei în 24 februarie, peste 400 de companii s-au retras din Rusia, lăsând în urmă active de miliarde de dolari.

